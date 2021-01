Arnold Schwarzenegger invitó a vacunarse con una frase de Terminator

Arnold Schwarzenegger se vacunó contra el coronavirus

Las vacunas contra el coronavirus están empezando a generar alivio en un importante sector de la humanidad. Se empieza a vislumbrar a un final a la pandemia que golpeó a todo el planeta durante el 2020. El poco tiempo de pruebas, sumado a una creciente corriente antivacunas, hacen dudar a muchos, por lo que, tanto los gobiernos como las autoridades sanitarias de todo el mundo, buscan todas las formas posibles para que la mayor cantidad de gente se acerque a vacunarse.

El reconocido actor estadounidense de origen austríaco, y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger compartió en sus redes sociales un video mostrando cómo fue inoculado en el estadio de los Dodgers, el centro de vacunación más grande de Los Ángeles. En la filmación cuenta que nunca estuvo "tan feliz de hacer una fila".

Además, y para alentar a que más compatriotas se inmunicen cerró el video diciendo "Come with me, if you want to live" ("Vení conmigo si querés vivir"), una frase recurrente cuando interpretaba a Terminator, uno de los personajes más reconocidos y queridos de la historia del cine. Usuarios de las redes sociales, para continuar con el buen humor del actor, le recordaron otra de las frases más famosas del cine: "Volveré", por la segunda dosis.

En otro posteo en sus redes, Schwarzenegger, un reconocido republicano, saludó y alentó al nuevo presidente estadounidense Joe Biden con una foto de ambos políticos. Hace unos días, en ocasión del asalto al Capitolio, el actor había compartido un duro video en el que criticaba tanto a quienes atacaron la sede de gobierno como también al entonces presidente Donald Trump.

Crisis sanitaria en California

El video que compartió Schwarzenegger tiene como trasfondo la crisis que está atravesando el estado que supo gobernar entre el 2003 y el 2011. Hasta el momento, y según cifras oficiales, California superó ampliamente el umbral de los 3 millones de casos positivos. Además, también superaron ya los 35 mil fallecidos por coronavirus.

El último miércoles, autoridades del estado norteamericano notificaron el segundo registro más alto de muertes durante la pandemia, con 694 muertes. El 8 de enero pasado, con 708 fallecidos, es la marca más alta que alcanzó California hasta el momento. Al igual que otras regiones de Estados Unidos, California está sufriendo por la escasez de vacunas. Un problema que, esperan, podrá resolver la nueva administración dirigida por Joe Biden.