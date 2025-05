Esta línea de colectivos no funcionará el viernes 2 de mayo Esta empresa de colectivos generó gran preocupación a sus usuarios tras confirmar que no funcionará en el día no laboral.

30 de abril, 2025 | 19.43 Sin servicio: esta ciudad no tendrá colectivos el viernes 2 de mayo. Una famosa línea de colectivos anunció que el próximo viernes 2 de mayo no prestará servicio. Esta noticia generó gran preocupación entre los usuarios diarios de este transporte, ya que tendrán que buscar otros métodos para movilizarse ese día. Este viernes 2 de mayo es día no laboral luego del feriado nacional del 1 de mayo por el Día del Trabajador. Esto quiere decir que, según los empleadores, los trabajadores tendrá en día libre o tendrán que trabajar. Sin embargo, las líneas de colectivos de Concepción del Uruguay anunciaron que todas las líneas de colectivos de su empresa no funcionarán en esa jornada. Así, los habitantes de la ciudad entrerriana no podrán circular por la ciudad el 2 de mayo, ya que desde la empresa de colectivos Uruguay Bus decidieron darles el día de descanso a los choferes, según anunció el medio La Pirámide. Por otro lado, en otras provincias, los colectivos funcionarán con modalidad de feriado y tendrán menor frecuencia, por lo que se recomienda salir con anticipación en caso de tener que cumplir horario laboral. MÁS INFO Transporte público Aumenta el transporte público: el precio de mayo La línea de colectivos furor que divide a Capital Federal por la mitad y recorre 20 kilómetros El transporte público en Argentina es uno de los rubros con más búsquedas, teniendo en cuenta que la gente se interioriza en torno a los servicios de trenes, colectivos y subtes. En este marco, se supo cuál es el colectivo que traza por la mitad a la Ciudad de Buenos Aires y cuyo recorrido es de 20 kilómetros. Dentro del grupo de líneas de colectivos más representativas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), hay una que exige reconocimiento: tiene la particularidad de atravesar Capital Federal de punta a punta, dividiéndola casi en dos. Su recorrido comienza en Liniers y atraviesa una gran cantidad de barrios hasta llegar a su destino final en Puerto Madero. Al observar su trayecto en el mapa, se nota que forma una línea casi recta, equidistante del sur y del norte de la Capital. Se trata de la línea 109, que inició su recorrido el 15 de septiembre de 1944, por lo que en 2023 alcanzó las ocho décadas de servicio. En sus primeros tiempos, unía la estación Devoto con el Parque Rivadavia, aunque su extensión fue creciendo con los años. A pesar de contar con una flota de 64 unidades, logró cubrir una porción considerable del territorio porteño. Con un recorrido total de 20,5 kilómetros y 68 paradas en su trayecto, esta línea cruza gran parte de la Ciudad. Desde su partida en Liniers, el colectivo pasa por Versalles, Villa Devoto, Villa del Parque, La Paternal, Villa General Mitre, Villa Crespo, Almagro, Palermo, Recoleta, Balvanera y finalmente Microcentro. Además, un detalle importante a destacar es que en su recorrido, hay una conexión inevitable con Diego Armando Maradona: uno de los puntos destacados de su ruta es Lascano al 2000, dirección donde se encuentra “La Casa de D10s”, el primer hogar que tuvo "El Diego" junto a su familia a pasos del estadio de Argentinos Juniors, en el corazón de La Paternal. TWITTER

