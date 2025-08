¿Cómo se transfiere dinero de una SUBE a la otra?

Cómo pasar dinero de una sube a la otra.

La tarjeta SUBE es un elemento indispensable para moverse por distintos puntos de la provincia de Buenos Aires como también en Capital Federal. Muchos de los usuarios que las portan no conocen los beneficios que brinda y uno de ellos es la transferencia de saldo. Aunque se debe cumplir un requisito especial para que este movimiento de dinero quede efectivo.

Tan importante es la SUBE en el desplazamiento de las personas que no tenerla registrada puede provocar que el boleto termine siendo bastante más caro. Es por ello que se aconseja ingresar a la web de la tarjeta para colocar los datos personales y así acceder una tarifa con descuento. No obstante, hay una alternativa que se encuentra sujeta de acuerdo al banco al que uno se encuentre asociado.

"Lo mejor que hicieron fue habilitar otros medios de pagos y no seguir rehenes de la SUBE", expresó Blasullua, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El internauta se refiere a una segunda manera de viajar por varios puntos del AMBA, que reporta una serie de beneficios que van variando dependiendo de la entidad bancaria que ofrezca la tarjeta de débito como también la de crédito. Aunque no son mensuales, sino que se aplican por cierta cantidad de viajes realizados. Luego, se deberá esperar a que se renueve la promoción.

¿Es posible transferir saldo en la SUBE?

La respuesta es bastante ambigua, porque es posible sacar el dinero que se encuentra en una tarjeta, pero debe darse una condición especial y es que se haya perdido/roto la versión física. Ante el temor de que otra persona la encuentre y gaste el saldo disponible es necesario darla de baja.

Ingresar a la App SUBE o desde la web y realizar el trámite correspondiente a robo, rotura o extravío. Luego, comprar una nueva en cualquier punto y registrarla. En caso de que haya saldo en la antigua, se recibirá un mail para seguir los pasos correspondientes que permitirán hacer la transferencia.

Por otro lado, un grupo de personas deben realizar una parte del reclamo de manera presencial. "Si sos beneficiario de la Tarifa Social, necesitás acercarte a un Centro de Atención SUBE", expresan desde la web del Gobierno Nacional. Ahí se ofrecerán los pasos necesarios para tener habilitada la nueva credencial con el beneficio correspondiente.

En agosto aumentan 3,6% los boletos de subte y colectivo: cuál será el precio del boleto

A partir del pasado viernes 1 de agosto, las tarifas del transporte público del AMBA y el boleto del subte sufrió un aumento más en lo que va del año. Según un estudio llevado a cabo por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de UBA-CONICET, las personas sufrieron un incremento del 770% en lo que va del gobierno de Javier Milei.

Precio del colectivo en Buenos Aires con SUBE:

0 a 3 km: $506,39

3 a 6 km: $564,12

6 a 12 km: $607,58

12 a 27 km: $651,08

Precio del subte con SUBE: