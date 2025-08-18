Nuevas multas para los camiones en CABA.

Desde agosto, la Ciudad de Buenos Aires implementó un sistema electrónico que controla y sanciona a camiones y ómnibus que circulen por carriles no autorizados en sus autopistas urbanas. La iniciativa busca reforzar la seguridad vial y ordenar el tránsito en una de las zonas más transitadas.

Este nuevo mecanismo identifica automáticamente a los vehículos pesados que no respeten la norma que exige que circulen exclusivamente por el carril derecho y que solo usen el segundo carril para maniobras de sobrepaso. Según la ley vigente, “los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para sobrepasos”.

La regulación es clara para evitar riesgos: los camiones y ómnibus no pueden ocupar carriles centrales o de alta velocidad, ya que sus dimensiones y peso generan mayores distancias de frenado y puntos ciegos que complican la convivencia vial. Además, la presencia indebida de estos vehículos puede provocar congestiones que afectan a todos los usuarios de las autopistas.

Para asegurar el cumplimiento, se instalaron ocho nuevos puntos de control electrónico distribuidos estratégicamente a lo largo de las autopistas de la Ciudad. Estos dispositivos funcionan sin necesidad de agentes de tránsito, permitiendo una vigilancia constante y precisa que detecta cualquier infracción en tiempo real.

La multa por circular en carriles no permitidos es de hasta $146.000, equivalente a 200 unidades fijas cuyo valor actual es de $731,62 cada una. El sistema automatizado registra las evidencias necesarias para aplicar la sanción, eliminando la discrecionalidad y agilizando el proceso de fiscalización.

