Estar a gusto con el hogar en el que vivimos es fundamental para llevar un buen día a día. Si bien podemos pasar mucho tiempo afuera, es clave que los momentos en los que estamos en casa sean agradables, y es imposible si los ambientes se encuentran deteriorados. Llevar adelante una remodelación no tiene por qué ser sinónimo de contar con un gran presupuesto, ni tampoco tener que entrar en obra: con poco dinero y algunas refacciones se puede tener como nueva la cocina, el living o, incluso, el dormitorio.

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En el caso de la cocina, es mucho más sencillo. Hoy en día existen cerámicos, azulejos y venecitas hechas con vinilo y que son autoadhesivas, perfectas para colocar de manera fácil y retirar en caso de necesitarlo por una mudanza, o simplemente hartazgo del diseño. Esto y otros cambios económicos pueden transformar el lugar en el que cocinamos en un espacio moderno y hasta con un aspecto limpio.

Con unos pocos detalles, la cocina puede lucir como nueva. Foto: Magnific

Cómo transformar una cocina vieja sin hacer obra: 6 cambios económicos y fáciles

1. Colocar vinilos autoadhesivos sobre los azulejos

Es una de las alternativas más prácticas para cambiar la apariencia de las paredes sin retirar los revestimientos originales. Hay diseños que imitan cerámicos, mármol, cemento alisado y venecitas, por lo que permiten renovar la cocina sin gastar en materiales ni mano de obra. Antes de colocarlos, es importante limpiar y secar bien la superficie para evitar que se despeguen. Conviene revisar también si el producto es apto para zonas húmedas y cercanas a la cocina.

2. Cambiar los tiradores de los muebles

Aunque parezca un detalle menor, los herrajes pueden modificar bastante la estética de una cocina. Reemplazar los tiradores antiguos por modelos negros, dorados, plateados o de madera es una forma económica de actualizar las alacenas y los bajo mesadas. Además, en muchos casos solo hace falta un destornillador y aprovechar los agujeros que ya están hechos.

3. Pintar los muebles de cocina

Si las puertas de las alacenas están en buen estado, pero tienen un color pasado de moda o muestran marcas del uso, una mano de pintura puede cambiar por completo el ambiente. Existen esmaltes y pinturas especiales para melamina y madera que permiten renovar los frentes sin reemplazarlos. Para conseguir un buen resultado, hay que limpiar, lijar suavemente cuando corresponda y aplicar los productos indicados para cada superficie.

4. Renovar la iluminación

Una cocina con poca luz puede verse más apagada y antigua. Cambiar una lámpara por un artefacto más moderno o sumar luces LED debajo de las alacenas ayuda a iluminar las mesadas y genera una sensación de mayor amplitud. También se pueden elegir luces de tono cálido para conseguir un ambiente más acogedor, o neutro si se busca una iluminación más clara para cocinar.

5. Incorporar estantes abiertos

Los estantes son una alternativa económica para sumar espacio de guardado y cambiar la distribución visual de la cocina. Se pueden aprovechar para colocar frascos, tazas, especieros o algunos elementos decorativos. Una buena opción es elegir modelos que combinen con los muebles existentes y mantenerlos ordenados para que no terminen generando una sensación de desorden.

6. Cambiar los textiles y sumar detalles de color

Las cortinas, los repasadores, las alfombras y los accesorios también forman parte de la decoración. Reemplazar los textiles gastados por otros con colores que combinen entre sí puede darle una apariencia renovada al ambiente sin necesidad de comprar muebles. También se pueden sumar plantas aptas para interiores, frascos de vidrio o bandejas para organizar los elementos que quedan sobre la mesada.