Las persianas alicantinas de persianasalicantinas.net son una solución mediterránea de toda la vida que ahora empieza a verse en balcones y galerías de Buenos Aires, Rosario o Mendoza. Son esas cortinas de tablillas de madera unidas por cuerda que cuelgan por fuera de la ventana: frenan el sol antes de que entre, pero dejan pasar el aire. Y ahí está todo el truco.

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Una persiana que no cierra, filtra

Quien nunca vio una se la imagina como una cortina de enrollar más. No lo es. La persiana alicantina está formada por listones finos de madera, colocados en horizontal y separados entre sí por unos milímetros, cosidos con un cordón que los mantiene alineados y permite enrollarla desde arriba.

Ese espacio entre tablilla y tablilla es lo que la vuelve distinta. Una cortina común, cuando baja, tapa. Esta otra tamiza: bloquea el rayo directo y deja circular el viento a través de las ranuras. El ambiente queda en penumbra fresca, no en oscuridad encerrada.

El nombre viene de Alicante, en la costa este de España, donde el clima seco y el sol fuerte de la tarde obligaron durante siglos a inventar algo que diera sombra sin cortar la ventilación. La misma lógica que sostiene la celosía en el norte de África o el postigón criollo en el interior argentino.

Por qué la sombra por afuera enfría más que la de adentro

La diferencia clave no está en el material, está en la ubicación. Cuando el sol atraviesa el vidrio, la energía ya entró: el calor queda adentro y la cortina interior apenas lo reparte. Cuando la sombra se coloca por fuera, el calor se frena antes de tocar la ventana y se disipa en el aire.

Los especialistas en acondicionamiento térmico lo repiten desde hace décadas: una protección solar exterior evita una porción muy superior de la carga de calor que la misma protección puesta del lado de adentro. Es el mismo principio por el que un toldo funciona y una cortina blackout, en pleno mediodía, termina irradiando calor hacia el living.

Las persianas alicantinas juegan exactamente en esa cancha. Se cuelgan del lado de afuera, en general sobre el vano de la ventana o en el borde de la galería, y trabajan como una pantalla que intercepta el sol antes de que se convierta en un problema puertas adentro.

Dónde encajan en una casa argentina

El lugar más natural es la galería. En las casas con techo saliente y piso de baldosa, el sol de la tarde entra de costado y anula la sombra del alero justo en las horas más duras. Una cortina de tablillas colgada en el frente de la galería devuelve ese espacio al uso.

El segundo lugar es el balcón de departamento, sobre todo los orientados al oeste y al norte, que en enero se vuelven imposibles después de las tres de la tarde. Ahí la persiana de madera cumple doble función: baja la temperatura del propio balcón y protege el ambiente que da a él.

Y el tercero es el patio con parrilla o quincho, donde muchas veces se resuelve con media sombra o con lona. La diferencia es que la tablilla de madera se enrolla en segundos, deja ver hacia afuera cuando está a media altura y no genera ese efecto de cámara caliente de la lona plástica.

Persianas alicantinas y aire acondicionado: no compiten, se suman

Nadie propone dejar de usar el equipo de frío. La cuestión es cuánto tiene que trabajar. Un ambiente que recibe sol directo sobre el vidrio durante horas obliga al aire acondicionado a arrancar más seguido y a sostener el ciclo más tiempo para llegar a la temperatura que marca el control remoto.

Si la ventana está protegida por afuera, el equipo enfría un ambiente que ya partía de una temperatura menor. El resultado se nota en el confort y también en la factura, en un contexto en el que el costo de la energía dejó de ser un detalle menor en el presupuesto de cualquier hogar.

Hay un beneficio silencioso extra: la penumbra filtrada permite mantener las ventanas abiertas más rato al atardecer, cuando la temperatura exterior empieza a caer. Es ventilación cruzada gratis, algo que con la cortina cerrada a pleno directamente no sucede.

Madera, aluminio o PVC: qué cambia según dónde vivas

La versión clásica es de madera, tratada con barnices o aceites para exterior. Es la que da el aspecto más cálido y la que mejor se integra con la estética de quincho, deck o pérgola. A cambio, pide un mantenimiento periódico, sobre todo en zonas de humedad alta como el litoral o la costa atlántica, donde la madera sufre más.

Las variantes en aluminio con acabado símil madera resuelven ese punto: no se hinchan, no se agrietan y toleran mejor la lluvia constante y el aire salino. Son la opción más razonable para frentes muy expuestos o para quien no quiere volver a tocar el tema durante años.

También existen versiones plásticas, más económicas y livianas, que funcionan bien en balcones chicos y situaciones de poca exigencia, aunque tienden a decolorarse antes con la radiación fuerte del verano. Cualquiera de las tres mantiene el principio original de la persiana alicantina: tablilla, separación y cuerda.

Lo que conviene mirar antes de colgar una

La medida manda. Estas cortinas se piden a medida del vano o del tramo de galería que se quiere cubrir, y conviene sumar unos centímetros a los costados para que la sombra no se escape por los bordes en las horas de sol más rasante.

El sistema de accionamiento es la otra decisión. El clásico es el cordón con traba lateral, mecánico y sin electricidad. En superficies grandes o en alturas incómodas, el motor tubular con control remoto cambia por completo la experiencia de uso: una cortina que cuesta bajar termina no bajándose nunca.

Y el anclaje no es un detalle. Al ser un elemento exterior, queda expuesto al viento, así que la fijación tiene que ser firme y con herrajes que resistan la intemperie. En edificios, además, hay que revisar el reglamento de copropiedad antes de intervenir la fachada del balcón.

Un recurso viejo que vuelve por motivos nuevos

Lo interesante del caso es el camino de ida y vuelta. Estas cortinas nacieron en un mundo sin refrigeración, cuando la única manera de sobrevivir al verano era diseñar la casa para que se defendiera sola. Después el aire acondicionado las volvió prescindibles y quedaron asociadas a la postal costera.

El regreso llega por otro lado: la arquitectura pasiva, el costo de la energía y una conversación cada vez más presente sobre cómo van a ser los veranos de las ciudades argentinas en las próximas décadas. Las persianas alicantinas no resuelven ese debate, pero forman parte de las respuestas simples que estaban ahí desde antes.

Quizás la pregunta no sea si conviene poner una, sino por qué tantas casas y departamentos se construyeron dándole la espalda a algo tan básico como frenar el sol antes de que llegue al vidrio.