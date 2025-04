¿Qué tan necesaria es la foto en el CV?

¿Por qué debe llevar foto un CV?

Una manera rápida de mostrar las habilidades y conocimientos que una persona dispone es por medio de un currículum vitae donde quedan registradas cada una de las experiencias laborales. Hay diferentes modelos disponibles en internet para confeccionar uno acorde al puesto o empresa a la que se quiera ingresar. Aunque no todos permiten la colocación de la fotografía del postulante, punto que ya genera fuertes debates.

La recomendación es ser preciso con las habilidades que se disponen para que la presentación no se extienda más de dos hojas, debido a que los reclutadores reciben grandes cantidades y el tiempo de selección suele ser corto. Existen fórmulas para llevar a cabo el proceso de elaboración de la mejor manera y saber qué información conviene excluir y cuál es mejor colocar siempre porque permitirá que el documento se destaque.

¿Por qué debe llevar foto un CV?

"Sigan haciendo sus CV con ChatGPT o DeepSeek, no nos damos cuenta", expresó La_de_rh, como figura su usuario de X (Ex Twitter). La queja nace al notar que muchos de los candidatos a ocupar un puesto dejan en manos de la Inteligencia Artificial el armado del documento y el resultado final puede presentar fallas más que considerables. Ya sea por errores de tipeo o no comprender de manera exacta a la posición que se pretende acceder.

"No revisan lo que envían y después se meten en problemas", agregó. Está claro que el problema no es la aplicación, sino que las personas no verifican la información que les devolvieron y que luego no pueden justificar desde su conocimiento cuando son sometidos a prueba. Además, es necesario recordar que las IA trabajan de acuerdo a las órdenes que se les transmita: si el resultado no es el correcto es porque puede que se haya informado de manera errónea.

¿Se usa foto en el CV?

Hay diferentes modelos disponibles en la web en los cuales se pueden apreciar que es necesario colocar una fotografía profesional, pero en otros este espacio se encuentra reservado para brindar información que será de utilidad para la persona de recursos humanos de la empresa. Esto permite que se abra un debate más que interesante sobre qué tan útil es mostrar el rostro cuando se hace una solicitud de trabajo.

La respuesta es bastante ambigua. "Los motivos por lo que una empresa solicita la foto pueden ser muchos, la razón más habitual suele ser para recordarte mejor. A las personas nos resulta más sencillo recordar caras, que lo escrito en una hoja de papel", señalan desde CVWizard. Sin embargo, no siempre es un requisito que haya una imagen.

En algunos casos no se aconseja colocar la foto porque podría generar una distracción y dejar la información en segundo plano. Mientras que en otros depende de los requerimientos de cada empresa. Si se trata de un trabajo internacional, lo primero que se recomienda es averiguar cómo se suelen entregar los currículum. Un error en este paso puede provocar que una persona quede descartada de manera automática.