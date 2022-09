Burrada en La Nación: Rossi quiso burlarse de un error ortográfico pero quedó en offside

El periodista de La Nación quedó expuesto al demostrar que no sabe cómo se escribe la palabra persecución.

El conductor de La Nación +, Pablo Rossi, cometió un papelón al aire al intentar corregir un supuesto error de ortografía en la toma del colegio Mariano Acosta, pero la palabra estaba bien escrita. El video se difundió en las redes sociales donde cuestionaron al periodista por "la soberbia" y la "ignorancia" que se nota en el error.

"Me equivoqué o vi un cartel que dice "basta de persecución ideológica" y dice algo en lenguaje inclusivo que no entiendo, porque yo hablo castellano. Mirá, persecución escrito las dos con C. Sería interesante que empiecen a saber cómo se escribe persecución", lanzó Rossi.

Desde el estudio le dicen algo por el audífono y Rossi intenta enmendar la burrada, al decir que en otro cartel estaba bien escrito. En realidad en ambos carteles estaba escrito de la misma forma y correctamente. Luego intenta de cambiar de tema al preguntar a quién cuestionan por el hambre en las escuelas.

Estudiantes levantaron la toma de forma parcial

Estudiantes de la escuela Mariano Acosta de la ciudad de Buenos Aires levantaron en la mañana del martes la toma que mantenían desde el viernes en el establecimiento en reclamo de mejores viandas y en contra de prácticas laborales obligatorias, mientras que otros colegios continuaban con la medida de protesta.

El Acosta comenzó con la toma el viernes pasado y aprobaron mantenerla hasta este martes a las 7 para luego realizar "asamblea permanente para definir qué hacer", indicó a Télam Catalina, integrante del centro de estudiantes del establecimiento. En tanto, durante la jornada de ayer se plegaron otros colegios a la medida de reclamo por las viandas y en rechazo de prácticas laborales obligatorias, mientras que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta denunció penalmente a los padres de los alumnos involucrados en la protesta.

Estudiantes de la Escuela Normal Superior Lenguas Vivas Sofía Esther Broquen de Spangenberg, conocida como “Lengüitas” y de la Escuela Superior Especializada en Cerámica N° 1 continuaban esta mañana con la toma, mientras que otras escuelas también manifestaban con pernocte, como el Mariano Moreno y Juan Ramón Fernández.

Durante esta jornada, estudiantes de otras escuelas tenían previsto definir hoy un pernocte en los establecimientos como el Padilla, el Cortázar, la Falcone, el Normal 8 y los especializados en Danzas. Los alumnos y alumnas que participan de las tomas afirman que "con hambre no se puede estudiar", exigen que se apruebe el proyecto de "Ley Integral del Derecho a la Alimentación Adecuada en las Instituciones Educativas" y piden que con inmediatez se comiencen a "otorgar viandas dignas para todo nuestro alumnado".

También sostienen la consigna "No a las Acap (Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores)", que consisten en prácticas laborales obligatorias establecidas por el Ministerio porteño de Educación para los alumnos del último nivel secundario de la ciudad de Buenos Aires, como así también mejoras edilicias y mayor seguridad.

Por su parte, el Ministerio de Educación porteño anunció anoche que denunció penalmente a los padres de los alumnos que tomaron los establecimientos. "Los adultos responsables de aquellos alumnos que participan de las tomas deberán responder por los daños que pudieran sufrir los estudiantes y los bienes escolares", señaló la cartera educativa.