EN VIVO
Tendencias

Quien tiene un frasco de café, tiene un tesoro: renová tu cocina con esta manualidad fácil y divertida

No tires los frascos de café: dales una segunda oportunidad con esta manualidad reciclable para decorar tu cocina.

14 de agosto, 2025 | 15.54

Los frascos de café son un tesoro que no todas las personas saben apreciar y aprovechar. Seguramente cuando terminás tu café instantáneo tirás el frasco de vidrio a la basura, o bien los guardás en la alacena pero nunca sabés para qué usarlos. Con esta manualidad vas a aprender a darles un uso para decorar tu cocina y renovarla por completo.

Esta manualidad consiste en crear recipientes reciclables para la comida de tus alacenas. Además de ayudar al medioambiente, vas a decorar tu cocina por un precio mucho más accesible que el de los frascos que venden en bazares. Quedan muy lindos, son fáciles de hacer y le van a aportar un toque único a tu cocina.

Son ideales si tenés paquetes de fideos, de arroz, de harina y de otros alimentos desparramados por la alacena. Para evitar este ruido visual, y al mismo tiempo generar un orden y limpieza en tu alacena, estos frascos son perfectos. Se hacen simplemente con frascos de café de vidrio y elementos que seguramente tengas en casa o consigas muy fácilmente.

MÁS INFO

Manualidad para reutilizar tus frascos de café y renovar tu cocina

Materiales

  • Frasco de vidrio de café

  • Pegatina redonda en aerosol (también podés hacer un círculo redondo con cualquier papel y pegarlo con cinta adhesiva al frasco)

  • Pintura en aerosol blanco mate

  • Una cuerda de yute

  • Pegamento para pegar la cuerda de yute a la tapa del frasco

  • Marcador negro indeleble o etiquetas personalizadas para frascos (ejemplo, "pasta", "fideos", "yerba" o lo que quieras)

MÁS INFO

Preparación

  1. Lavar muy bien el frasco de café y secarlo.

  2. Pegarle una pegatina redonda del centro para abajo. Si no tenés, podés optar por trazar un círculo en una hoja de papel y pegarlo con cinta adhesiva al frasco. 

  3. Pintá con aerosol blanco mate el frasco. Se va a pintar todo de blanco excepto la parte donde tenés el círculo. Cuando retires el círculo, vas a ver cómo queda un redondel perfecto sin pintar, transparente.

  4. Sobre ese redondel transparente vamos a aplicar la etiqueta del frasco. Podés mandarlas a hacer con las palabras que quieras, como "yerba", "pasta", "arroz" o lo que sea que vayas a verter adentro. También podés simplemente escribir la palabra con un marcador negro indeleble.

  5. Para la tapa, vas a agarrar un pedazo de cuerda de yute y pegarla alrededor de la tapa, en forma de caracol y con pegamento especial, como se muestra en el video.

  6. Dejá secar todo muy bien.

  7. ¡Listo! Ya tenés tu frasco personalizado. Podés hacer todos los que quieras para decorar tus alacenas.

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas