Quien tiene un frasco de café, tiene un tesoro: renová tu cocina con esta manualidad fácil y divertida

Los frascos de café son un tesoro que no todas las personas saben apreciar y aprovechar. Seguramente cuando terminás tu café instantáneo tirás el frasco de vidrio a la basura, o bien los guardás en la alacena pero nunca sabés para qué usarlos. Con esta manualidad vas a aprender a darles un uso para decorar tu cocina y renovarla por completo.
Esta manualidad consiste en crear recipientes reciclables para la comida de tus alacenas. Además de ayudar al medioambiente, vas a decorar tu cocina por un precio mucho más accesible que el de los frascos que venden en bazares. Quedan muy lindos, son fáciles de hacer y le van a aportar un toque único a tu cocina.
Son ideales si tenés paquetes de fideos, de arroz, de harina y de otros alimentos desparramados por la alacena. Para evitar este ruido visual, y al mismo tiempo generar un orden y limpieza en tu alacena, estos frascos son perfectos. Se hacen simplemente con frascos de café de vidrio y elementos que seguramente tengas en casa o consigas muy fácilmente.
Manualidad para reutilizar tus frascos de café y renovar tu cocina
Materiales
-
Frasco de vidrio de café
-
Pegatina redonda en aerosol (también podés hacer un círculo redondo con cualquier papel y pegarlo con cinta adhesiva al frasco)
-
Pintura en aerosol blanco mate
-
Una cuerda de yute
-
Pegamento para pegar la cuerda de yute a la tapa del frasco
-
Marcador negro indeleble o etiquetas personalizadas para frascos (ejemplo, "pasta", "fideos", "yerba" o lo que quieras)
Preparación
-
Lavar muy bien el frasco de café y secarlo.
-
Pegarle una pegatina redonda del centro para abajo. Si no tenés, podés optar por trazar un círculo en una hoja de papel y pegarlo con cinta adhesiva al frasco.
-
Pintá con aerosol blanco mate el frasco. Se va a pintar todo de blanco excepto la parte donde tenés el círculo. Cuando retires el círculo, vas a ver cómo queda un redondel perfecto sin pintar, transparente.
-
Sobre ese redondel transparente vamos a aplicar la etiqueta del frasco. Podés mandarlas a hacer con las palabras que quieras, como "yerba", "pasta", "arroz" o lo que sea que vayas a verter adentro. También podés simplemente escribir la palabra con un marcador negro indeleble.
-
Para la tapa, vas a agarrar un pedazo de cuerda de yute y pegarla alrededor de la tapa, en forma de caracol y con pegamento especial, como se muestra en el video.
-
Dejá secar todo muy bien.
-
¡Listo! Ya tenés tu frasco personalizado. Podés hacer todos los que quieras para decorar tus alacenas.