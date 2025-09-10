Este es el color del año en tendencia para 2026: ideal para pintar la cocina, living o habitaciones.

Ya se sabe cuál va a ser el color del año para el próximo 2026 que se va a ver por todos lados, especialmente en el mundo del diseño de interiores y la arquitectura. Si estabas pensando en pintar tu cocina, habitación o living, este color te puede inspirar mucho.

El color que va a ser tendencia en decoración es el Azul Puro, un tono muy particular de la gama de los colores fríos. Este tono se encuentra disponible en la paleta de colores de Alba Pinturas. Según los expertos en diseño, este será el color definitivo en tendencia para el año que viene.

Azul Puro, el color del año para 2026.

Por qué el Azul Puro va a ser el color en tendencia para 2026: esto es lo que transmite

Alba, marca líder de pinturas para el hogar y la construcción perteneciente al Grupo AkzoNobel, presentó las tendencias de color para 2026. Estas tendencias surgen del análisis de especialistas internacionales en diseño, quienes exploran los cambios sociales y emocionales que impactan en nuestro estilo de vida y en los espacios que habitamos.

Para 2026, se predice que las personas van a estar en búsqueda de pausa y reconexión. La propuesta invita a vivir en armonía con el entorno y a abrirnos a nuevas formas de sentir y crear. Si ya te aburriste de tener tus ambientes de color blanco y querés un color que te genere las mismas sensaciones de paz y armonía, pero con un toque de color, este tono es para vos.

Azul Puro es un azul vibrante de tono medio, equilibrado en saturación y luminosidad. Su composición lo convierte en un color muy versátil, ya que puede funcionar como fondo elegante, como protagonista de un espacio o en pequeños detalles que aportan armonía. Se destaca por transmitir elegancia, modernidad y calidez.

El azul, en general, evoca estabilidad, fluidez e inmensidad, actuando como un bálsamo frente al ritmo acelerado de la vida actual. Es considerado el color favorito en todo el mundo, gracias a su vínculo con el cielo despejado y el agua cristalina. También se lo asocia con frescura, limpieza y calma.

“Queremos ayudar a encontrar el tono que resuene con cada persona, porque el color es emoción: debe acompañar el pulso de nuestra vida y el del mundo que viene”, dice Helen Van Gent, Directora Creativa del Centro de Estética Global de AkzoNobel.