El 'tenniscore' es la moda que se impone para el verano 2026.

Pese a que estemos en invierno, ya se están hablando de las nuevas tendencias para el verano 2026 y el estilo tenniscore es uno de las que pisa más fuerte. Se trata de un look sporty chic al que muchas influencers y celebridades ya están apostando y que dentro de poco será furor en Argentina.

El look tenniscore fusiona piezas deportivas clásicas con accesorios modernos. En alguna época, el tenniscore era un look de Country o de club social, pero en el último tiempo se extendió a todos los sectores sociales y edades. En este outfit, la protagonista es la pollera plisada y en segundo lugar las zapatillas deportivas.

La pollera plisada es una prenda que se instaló en los años 70 en importantes torneos de tenis como el Roland Garros y Wimbledon. Una de las características principales de la falda es que su tableado es muy cómodo ya que ofrece libertad de movimiento y es un corte favorecedor.

En la actualidad, las marcas deportivas están lanzando diseños de polleras que son útiles para el rendimiento dentro de las canchas y tienen mucho estilo para sumarlas a cualquier outfit. Además, todas cuentan con detalles funcionales como shorts integrados, cinturas con ajuste y bolsillos. También, tienen telas transpirables y de absorción rápida.

Cómo integrar la pollera plisada para tener un look 'tenniscore'

La pollera plisada se adapta a cualquier tipo de look, pero hay dos estilos muy sugeridos por los especialistas en moda que no fallan: el monocromo y las snickers. Para un look monocromo se puede usar una remera básica, blanca o negra, para un efecto sofisticado. Al mismo se le puede agregar un saco o blazer. Por otro lado, el look snickers lleva zapatillas de running blancar o en tonos pastel para darle un contraste deportivo. Otros accesorios que suman para el estilismo son las vinchas o viseras y enteojos de sol.