Yuyito González le cortó el rostro en vivo a Yanina Latorre y se pudrió todo: "Esas".

Amalia "Yuyito" González le cortó el rostro en vivo a Yanina Latorre y la conductora de Sálvese quien pueda no se guardó nada contra la mediática. Qué le dijo en América TV.

Yuyito González estaba en un evento en La Rural cuando el cronista del programa que conduce Yanina Latorre se le acercó para hacerle una pregunta. "Yani quiere saludarte en el piso", le dijo, a lo que la ex pareja del presidente Javier Milei le contestó: "Bueno, otro día me saluda".

Entonces, Yanina Latorre estalló, mientras la acusaba de tener "esas extensiones podridas". Justo antes de pedirle al cronista que la persiguiera, opinó: "Qué maleducada".

"¿Por qué no nos quiere dar notas?", preguntó en vivo la conductora, a la vez que observó: "¡Mirá, le da notas a Puroshow!". Entonces, desde el piso de América TV opinaron: "Cuando vas a un evento tenés que darles notas a todos los medios. Eso no es de profesional".

Yuyito González estuvo en pareja con el presidente Javier Milei.

Por qué se separaron Yuyito González y Javier Milei

En las últimas semanas, Yuyito González fue noticia porque contó el motivo de su separación del Presidente de la Nación. "Los dos estuvimos muy enamorados. La pasé muy bien hasta que cuestiones de pareja… A ver cómo lo digo sencillamente… Tuvimos una agarradita y ahí no nos arreglamos", contó en El Trece y agregó: "Cuestiones de pareja. No tenemos personalidades fáciles. Tampoco ambos tenemos, perdón Javi, una gran experiencia en el ir y venir de pareja. Y cuando pasó algo que a mí no me cerró, reaccioné como… soy brava".