Yuyito González contó la verdad de su separación de Javier Milei.

Amalia “Yuyito” González rompió el silencio sobre su romance con el presidente Javier Milei y, en una charla íntima con Mirtha Legrand en La Noche de Mirtha (El Trece), reveló las verdaderas razones de la separación. Esto se dio a varios meses de que la conductora y el presidente pusieran fin a su intenso noviazgo.

“¿Estás enamorada?”, le preguntó Mirtha. Yuyito fue clara: “No, no estoy enamorada en este momento de mi vida. He estado enamorada”. Ante la insistencia de la diva, la conductora de Empezar el día contó: “Los dos estuvimos muy enamorados. La pasé muy bien hasta que cuestiones de pareja… A ver cómo lo digo sencillamente… Tuvimos una agarradita y ahí no nos arreglamos”.

La presentadora detalló que, tras unos meses, volvieron a hablar, aunque sin retomar la relación: “Yo dije algo en mi programa o publiqué algo y recibí un mensaje. Y ahí retomamos. No el amor ni la vida afectiva, tampoco hablamos de lo nuestro. Cero pase de facturas. Pero tenemos una relación esporádica, no estamos todos los días hablando”.

El motivo real de la separación de Javier Milei y Yuyito González

Sobre el motivo de la ruptura, fue sincera: “No fue falta de amor, fue una discusión que la manejamos de la forma… Tampoco es fácil la vida de un Presidente, no es pelearte con tu novio de otra profesión”. Y agregó: “Cuestiones de pareja. No tenemos personalidades fáciles. Tampoco ambos tenemos, perdón Javi, una gran experiencia en el ir y venir de pareja. Y cuando pasó algo que a mí no me cerró, reaccioné como… soy brava”.