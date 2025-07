Chau Yuyito González: quién va a reemplazar a la conductora en el programa Empezar el día

Yuyito González es una de las personalidades más reconocidas del mundo del espectáculo y en este último tiempo, optó por mantener un perfil con menos exposición que antes, ya que estaba atravesada por su relación amorosa con el presidente Javier Milei. Sin embargo, se dio a conocer su salida del programa Empezar el día por Ciudad Magazine y ya está su reemplazante.

El ambiente de la televisión se hizo eco de la noticia vinculada a Yuyito González, quien desde hace años está al frente del ciclo Empezar el día, por Ciudad Magazine, pero en los últimos días se comunicó su salida momentánea, ya que se encuentra enferma y debe hacer reposo.

Quién va a reemplazar a Yuyito González

La información fue brindada por Ángel De Brito en LAM, programa que conduce por América TV, y la encargada de reemplazar a Yuyito González será Estefi Berardi. "Ese programa no quiere tener rating. Es insoportable de escuchar", lanzó Melody Luz criticando la decisión de poner a la expanelista de LAM a la conducción.

"Hay un panelista que se niega a estar con Estefi Berardi, es Lucas Bertero", sumó Pepe Ochoa para avivar la interna que hay dentro del programa de Yuyito. Por último, De Brito cerró: "Yo estoy con él, está siempre, es periodista, ya condujo mejor que Yuyito, tiene oficio".

Qué dijo Yuyito González cuando se separó de Milei

"Les quiero decir algo, el tema del pony es un símbolo, no es por quién vos puedas tener al lado o no puedas tener a lado. Cuando hablo del pony es porque me siento empoderada, soy una mujer que se autovalora, tengo a Dios a mi lado, tengo autoestima", dijo. "El tema del pony tiene que ver con eso, no con circunstancias de tu vida: en qué trabajo estás, si te ven, no te ven, si te quieren, no te quieren, si tenés pareja, no tenés pareja. Entonces, subite al pony y amigate con el pony de otros", agregó para aclarar cómo se sintió tras la ruptura.