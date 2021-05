Con Ángel de Brito aislado en Miami, Yanina Latorre podría reemplazarlo en La Academia.

Ángel De Brito confirmó al aire de Los ángeles de la mañana (El Trece) que dio positivo de coronavirus previo a vacunarse en Miami, motivo por el que deberá aislarse en el extranjero. Este evento lo llevará a perderse el debut de ShowMatch: La Academia, nuevo reality que lo iba a tener como jurado. Y, al parecer, la mediática Yanina Latorre sonaría con firmeza para reemplazar su silla.

"Me hice el hisopado, el sábado me llegó el resultado, dio positivo, así que me voy a tener que quedar unos días acá", afirmó De Brito en su programa. "Me gustaría verla a Yanina. Quiere ser jurado hace mucho. ¡Pero tenés que ir bien montada!", comentó el periodista, sobre la posibiidad de que le ofrecieran a Yanina ser jurado, aunque también mencionó a Aníbal Pachano como otra alternativa. "Él me encanta para el jurado", sumó.

"Quiero hace mucho. Hagamos campaña. Me monto. Pero sería más periodístico, siguiendo la veta de tu maldad, porque Pachano tiene mucho arte encima. Yo no, pero entiendo del tema. Gracias, Angelito”, expresó la rubia, que está muy cerca de la nueva apuesta reality con la que Marcelo Tinelli buscará ganarle el rating a Telefe, aunque no en el imbatible horario de MasterChef Celebrity 2.

El próximo lunes 17 de mayo, Marcelo Tinelli debuta con la nueva temporada de Showmatch en El Trece. Por primera vez, en un horario diferente: a las 21.30 horas, un giro estrátegico del conductor para no tener que enfrentarse en el rating con Masterchef Celebrity. Se espera una gran apertura, con una ficción llena de figuras. El martes, en tanto, dará inicio al certamen de canto, baile y acrobacia, que es la gran apuesta del animador.

"¡Te voy a dar un bife!", se pudrió entreo Yanina Latorre y Amalia Granata en el programa de Marcelo Polino en Radio Mitre

Un tenso, caliente e inesperado momento se vivió en Radio Mitre entre Yanina Latorre y Amalia Granata, que se amenazaron con irse a las piñas. Todo sucedió durante el programa Polino auténtico, que conduce precisamente Marcelo Polino todos los sábados entre las 12 y las 14 horas.

Todo comenzó cuando la diputada por la provincia de Santa Fe por el partido Somos vida amagó con revelar una información en pleno ciclo que en realidad le pertenecía a la panelista y que había prometido no decir. Más allá de que finalmente nunca lo hizo, igual irritó a la integrante de LAM.

Al escucharla, Yanina la interrumpió de muy mala manera y le dijo en vivo: "Esto es para las feministas… ¡Te voy a dar un bife, Amalia, sos una estómago resfriado!”. En este instante, tanto Granata como Polino y el resto de los presentes en el estudio quedaron en shock, por lo que el exjurado de Showmatch determinó ir a una pausa comercial.

"Parecés Celeste Muriega, ¡que se hace la panelista! Y da ‘primicias’ basadas en dos historias de Instagram. Yo defiendo la patria panelista porque no es que cualquiera puede serlo", continuó Latorre con un tono muy complicado. Y amplió con que "no alcanza con tener un cul…, dos tetas y ser linda. Acá hay contenido e información”, disparó sin piedad quien también participa en la televisión en Los Ángeles de la Mañana (LAM), por El Trece.