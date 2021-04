Yanina Latorre volvió a dar que hablar con un fuerte testimonio. En esta oportunidad, su voz no se hizo notar en el programa de LAM (Los Ángeles de La Mañana), donde se desempeña como panelista del ciclo conducido por Ángel De Brito, sino en una entrevista radial en la que lanzó una fuerte acusación conta Nicolás Wiñazki, periodista de TN.

En un diálogo muy picante con el programa Polino Auténtico, conducido por Marcelo Polino, Yanina y Amalia Granata hicieron foco en la relación que llevan con Wiñazki, a quien se cruzan en Radio Mitre. El conductor cuestionó a la política del partido Somos Vida por hacer "rancho aparte" para hablar de política junto al periodista.

Furiosa y exaltada, Yanina Latorre disparó contra Wiñazki con unas explosivas declaraciones: "¡Sí! Yo también pensé que era compañera de Wiñazki, pero resulta que ahora ni me mira. Me revienta". Luego, lanzó una fuerte acusación contra el presentador de uno de los programas de TN: "Él cuando se va de acá nos escucha y antes me mandaba mensajes a mí…¡Pero ahora le escribe a Amalia!".

Tras el tenso momento, y entre risas, la esposa de Diego Latorre le marcó la cancha al periodista de Radio Mitre: "¡Wiñazki te prohíbo que le vuelvas a escribir a Granata!”. Y agregó: “A mí me llamó para sacarme data de la vacuna ¡Es un atrevido me llamó nada más que para eso! Y no me invita a su programa”.

Granata, que escuchó atentamente los reclamos de sus compañeros, le hizo una picante pregunta a Yanina y Polino: “Tiene un programa político ¿para qué los va a invitar a ustedes?”. Fiel a su estilo, la panelista de LAM le marcó la cancha y sostuvo: “No sé, a mí Lanata me invitó... y vos no te hagas la canchera”.

Yanina Latorre reveló lo tóxico que es Diego Latorre como pareja

Mientras el resto de los y las integrantes del programa de LAM se reían, Yanina Latorre explicó: "Yo me quedaba sola en Nueva York y él pensaba: 'Esta atorranta seguramente agarra algo a la noche'. Yo no había planeado nada. A las 2 de la tarde le avisaron esto y a las 8 subía al avión. A las 3 y media tuvimos que ir a comprar un traje porque él no había llevado. De repente, dejó de hablarme tipo 5, 6 de la tarde. Tenía una cara... '¿Estás contenta?', me preguntó. Hacía dos horas que me había enterado".

Para colmo, y como si fuera poco, Yanina dejó en claro que Diego Latorre se tomó el avión pensando en que su pareja podía tener un encuentro con otra persona, por lo que adoptó una actitud vergonzosa: "Supongamos que tengo un amante y lo hago ir a Nueva York. No llega tan rápido, macho. De repente, le hice el bolso y no me habló nunca más. No me despidió, lo acompañé a tomarse el Uber y en el lobby del hotel miraba para todos lados para ver si aparecía un tipo en algún lado".

"¿Pero él te lo reconoce?", le consultó De Brito a la panelista. "Yo estas cosas no las charlo. Antes le contestaba, ahora lo bloqueo de todos lados y le digo que no tengo uno sino cuatro. Ahora lo insulto y lo bloqueo", contestó Yanina, que continuó normalizando la relación tóxica que tiene con el exfutbolista.