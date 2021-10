Yanina Latorre reveló el drama que vivió con su hijo Dieguito: "Renunció"

Yanina Latorre contó en Almorzando con Mirtha Legrand la inesperada decisión que tomó su hijo Dieguito.

Yanina Latorre fue a Almorzando con Mirtha Legrand, actualmente conducido por Juana Viale, y contó públicamente cómo le afectó la cuarentena a su hijo, Dieguito Latorre, que le había dedicado toda su adolescencia al fútbol y de repente perdió la motivación y decidió renunciar. En Twitter, la mayoría de los internautas cuestionaron la participación de la conductora de Los Ángeles de la Mañana (LAM) en el programa y criticaron la forma en la que siempre expone cada detalle de su vida personal. Al rato, se convirtió en tendencia en la plataforma.

“Yo creo que los que más sufrieron fueron los adultos mayores y los más jóvenes. A mi hijo lo agarró la cuarentena con 15 años y empezando los 16, que es la edad en donde empezás a salir. Que las chicas, que las previas, que todo”, comenzó Yanina. “Mi hijo era deportista y quería ser jugador de fútbol como su papá. De hecho, estaba jugando profesonalmente en las inferiores de un club desde los 13 años”, detalló.

“Su futuro era ser jugador de fútbol e hicimos mucho sacrificio familiar para que él no deje el colegio, apruebe, rinda libre las materias y su colegio siempre lo acompañó. Yo quería que fuera a un colegio bilingüe y que fuera deportista. En la pandemia él empezó a entrenar en casa con su papá, porque nosotros nos fuimos a vivir a la casa de fin de semana”, agregó.

“De repente, al cuarto o quinto mes, dejó de entrenar. Él no decía nada, y casi cuando estaba terminando el año, que estaban a punto de volver los entrenamientos, se paró y me dijo: ‘dejo el fútbol’”, prosiguió Latorre. “Yo le dije ‘no, fijate’. Era su futuro, su ilusión. Él no quería ser futbolista por el padre, era lo único que le gustaba en el mundo. Igual es re buen alumno. La condición era: vos jugás pero aprobás todas las materias. No sabés todos los sacrificios que hizo”.

“Todas las ilusiones de los trece años, dijo que no, que no y que no. Que en la cuarentena perdió la ilusión, que era un año perdido en lo físico, porque parece que es el desarrollo del deportista entre los 16 y los 17 años. Dijo que él nunca más iba a llegar. Diego le explicó: ‘todos los jugadores de fútbol se pararon y están igual que vos, en todos los países’. Yo le dije que entrena una semana, pero llamó al técnico y renunció”, cerró.

Las reacciones en Twitter por la participación de Yanina Latorre en Almorzando con Mirtha Legrand