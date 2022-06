Yanina Latorre explotó contra Estefi Berardi en vivo: "No me rompas las pelotas"

Yanina Latorre se pudrió de Estefanía Berardi y la volvió a cruzar con todo en LAM en vivo.

Yanina Latorre volvió a protagonizar un momento muy tenso al aire cuando se enfrentó con Estefanía Berardi, con quien se cruza con todo tanto en LAM (América TV) como en las redes sociales. "No me rompas las pelotas", disparó muy enojada la esposa de Diego Latorre, que no tenía un buen día, según ella misma contó.

Desde hace varios días Yanina Latorre y Estefanía Berardi chocan en LAM y en las redes por distintas informaciones que maneja cada una, además de que parece que su relación no es la mejor. Mientras Latorre es una de las panelistas más históricas del programa que conduce Ángel de Brito, Berardi es de las más nuevas, y la esposa de Diego Latorre se lo suele hacer sentir.

Eso mismo ocurrió en la noche del miércoles, cuando la joven periodista le hizo una pregunta filosa a su compañera. Todo comenzó cuando Ángel de Brito le comentó a Yanina Latorre que la veía "apagadita". "Estoy cansada, tengo problemas en casa", fue la escueta pero sincera respuesta de la panelista.

"¿Problemas con Diego?", chicaneó Berardi a su compañera, que no le gustó nada su pregunta. Después de ver la expresión de desagrado de Latorre, la joven periodista le reclamó que no le hiciera esa cara. La esposa de Diego Latorre respondió sin vueltas: "En serio, no te desubiques, flaca, porque ya me estás jodiendo. Hoy no es un día para joder, listo".

"Estoy hablando con el conductor, hoy no hay humor. Ya bardeaste a las compañeras, somos minas profesionales desde hace muchos años", le recriminó Latorre sobre una serie de publicaciones que Berardi había hecho días atrás. Cuando su compañera buscó responderle, la histórica panelista de LAM la cortó en seco: "Ya está, hermosa. No me rompas las pelotas".

La inesperada confesión de Yanina Latorre

En medio de un debate que tuvieron en la pantalla de América TV, Yanina interrumpió a todo el panel y soltó un bombazo: "Yo entré a trabajar con Viviana Canosa, que había hecho echar a Lussich y Pallares, a todos...". El ambiente del estudio se puso muy tenso y absolutamente todos hicieron silencio.

Sin embargo, y antes de que De Brito la cortara, Latorre profundizó: "Ella nunca lo asumió públicamente y yo estuve presente en la reunión donde pidió que sólo quería mujeres". Este hecho habría ocurrido en uno de los programas de espectáculos que Canosa llevó adelante en El Nueve, donde coincidió con Yanina, Pallares y Lussich.

Consciente de que la denuncia de la panelista es nada menos que contra una conductora del Grupo América, empresa que también es dueña de A24, el conductor cambió de tema abruptamente. "Voy a fingir demencia, porque tenemos poco tiempo y una nota...", concluyó Ángel, quien también se mostró incómodo por las declaraciones de Yanina Latorre.