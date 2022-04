Yanina Latorre espera por Lanata para anunciar su nuevo proyecto

La panelista de LAM deslizó un nuevo proyecto entre manos aún sin fecha de lanzamiento y sorprendió por el vínculo con Jorge Lanata. "Está pensando el nombre", dijo.

Además de su participación como panelista en LAM por América TV bajo la conducción de Ángel De Brito, Yanina Latorre se encuentra cerrando un proyecto laboral en un medio importante. Tras el revuelo sucedido con Ana Rosenfeld, la mediática se prepara para debutar en una nueva plataforma y para la sorpresa de todos, aparece el nombre de Jorge Lanata.

Latorre estará en la conducción de un programa que aún no tiene fecha de lanzamiento, luego de haber finalizado su ciclo en con Marcelo Polino en Radio Mitre los primeros días de este año, que también contaba con la participación de Amalia Granata. La culminación se dio en un confuso ida y vuelta con los jefes de la emisora y el conductor y terminó siendo despedida.

"¿Cuándo contamos lo de tu programa?", preguntó Ángel curioso en la edición llevada adelante en la noche de este martes, mientras que Yanina le respondió: "Cuando tenga el nombre y la fecha lista". La incertidumbre continuaba pero inmediatamente el conductor de LAM brindó algunos detalles.

Yanina Latorre, en el estudio de Radio Mitre

"Va a conducir un programa. Va a debutar como conductora en programa propio", esbozó el periodista frente a la mirada de la panelista. Para la sorpresa de los presentes y los televidentes, reveló que Jorge Lanata era quien estaba pensando un nombre para su nuevo ciclo dando a conocer un vínculo en el proyecto laboral de la pareja de Diego Latorre.

Qué pasó con Ana Rosenfeld

La interna que viven "Las angelitas" dio la vuelta en toda la farándula nacional. Luego de que se lanzaran dardos, no sólo en el programa sino también en las redes sociales, terminaron por cruzarse detrás de cámara en América TV. Las imágenes se viralizaron y como consecuencia debieron aclarar qué fue lo que sucedió en aquella picante situación.

Por un lado, Yanina señaló: "Ella salía del baño, yo entraba y quería hablar conmigo. Le contesté de muy mala manera y seguí de largo". De Brito intervino y le preguntó: "¿Estabas enojada? ¿Por qué?". La panelista y esposa de Diego Latorre se vio obligada a explicar las razones de su enojo: "Me calenté porque dijo: 'En Twitter me están diciendo que Yanina no deja hablar'". Y agregó: "Me pareció una falta de respecto que hiciera callar cuando estoy laburando bien".

Consciente de que la situación estaba muy tensa entre ambas, Ana Rosenfeld le propuso a su colega entablar una conversación en un lugar privado. De hecho, Yanina reveló: "Ella me dijo de tomar un café y no nos dijimos nada más". Por su parte, la abogada indicó: "Para mí había una olla presión, que estaba a punto de estallar". Con el objetivo de cerrar el tema, señaló: "Para mi el tema está terminado". De todas formas, le advirtió a todo el programa: "Puedo compartir un trabajo con ella, pero no está todo bien".