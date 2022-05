Yanina Latorre destrozó a Edith Hermida con una frase lapidaria: "Miente"

Primero comenzó en televisión y se continuó en Twitter, donde se vio reflejado la tensión que viven ambas panelistas.

La tensa relación entre Yanina Latorre y Edith Hermida viene incrementándose. Hace unos días, la panelista de Bendita la nombró con fuertes acusaciones que despertaron a la mediática que trabaja en LAM y por tal motivo, estalló mediante su cuenta de Twitter.

El principio del cruce fue por parte de Edith Hermida, mientras estaba dando información sobre la estafa de Lola Meyer a través de su programa en Crónica TV y allí habló sobre ella tratándola de "chusma" por lo sucedido en el grupo de amigas de su hija. "¿Qué necesidad tenés de llevar y traer información de cosas que no te competen a vos? ¡Metiche!", había dicho.

Varios seguidores etiquetaron a la panelista de LAM brindándole información con capturas de pantalla donde se la veía a Edith al aire. Inmediatamente Yanina citó el tuit y explotó de manera lapidaria: "Alguien que le explique a Edith Hermida que yo no viralicé nada. ¿No te cansás de pegarme por todo? Ya es obsesión", escribió.

No terminó todo ahí, ya que Yanina la fulminó en otro tuit: "La única chusma es ella. Una pobre obsesionada que siempre miente sobre mí", sentenció. El tenso momento quedó ahí y no hubo seguimiento ya que por un lado, Edith dijo lo suyo en Crónica TV y por el otro, Latorre respondió vía Twitter.

El anterior cruce entre Yanina Latorre y Edith Hermida

Edith Hermida es una de las panelistas más reconocidas de Bendita, el programa conducido por Beto Casella. Y en carácter de ello, y de haberse ganado un lugar privilegiado dentro de la farándula argentina, "La Chiru" (como le dice el conductor del programa que integra) fue invitada a Los Ángeles de la Mañana (LAM) en una de sus últimas emisiones.

En esta entrevista, Edith Hermida comenzó hablando de su situación de confinamiento actual, pero luego pasaría a tener un ida y vuelta picante con Yanina Latorre. "Se contagio mi hija y yo me hisopé pero me dio negativo. Igual soy muy especial y medio traumada con estas cosas y todo el tiempo sentía que estaba mal, que me dolía el cuello, que estaba cansada. Me volví a hisopar y ahí me dio positivo. Y bueno, una mala noticia, y más en estas fechas tan especiales. Lo vamos a pasar aisladas las tres", manifestó.

Luego, fue Ángel de Brito quien tiró la punta para que Edith Hermida responda de forma contundente sobre su concepto de Yanina Latorre. "Últimamente estoy viendo que Beto le tira muy buena onda a Yanina, como que cambió de pensamiento", lanzó el periodista, a lo que su colega respondió: "Y bueno, pasa que Yanina es un poco irritante".

"No, no, no... Pará un poco. Irritante seré para vos, porque la gente que me consume y que me sigue me ama, y para nada piensa eso de mí. Así que ese será un prejuicio que tenían ustedes, porque desde que arranqué me tiraron que yo no podía hablar de arte, justo cuando tengo una licenciatura de arte. Eso es así", exclamó Yanina Latorre, molesta por lo que acababa de escuchar.

La estafa de Lola Meyer

El contexto de la pelea entre Latorre y Hermida fue sobre la estafa de de una joven llamada Lola Meyer perteneciente al grupo de amigas de Lola Latorre, realizó una estafa millonaria en el costoso barrio del Nordelta, uno de los más ricos de la provincia de Buenos Aires y del país.

De acuerdo a lo que indicó a través de un audio que se viralizó en las redes sociales, Yanina indicó: "Desde el año pasado se dedicó a sacarle fotos a las tarjetas de crédito de sus amigas, a las madres de ellas, hermanas... iba a la casa y sacaba las tarjetas de las carteras. Abrió una cuenta de PayPal y metió todas las tarjetas". Y advirtió que Lola "tenía como 25 tarjetas. La sumatoria de lo que estafó, hasta ahora, es de 25.000 dólares".

En tanto, la madre de Lola Latorre dejó en claro que las mentiras de Lola Meyer se destaparon gracias a que una de las madres le dijo a su hija que dejara de usar la tarjeta y que había pagado una entrada para un recital de 600 dólares. Como consecuencia, la joven le indicó que no había asistido a dicho evento. Por lo tanto, y a partir de una charla que mantuvo el grupo de amigas, se dieron cuenta de que varias habían sufrido de estafas similares.

Según relató Yanina Latorre, "un día, una chica le faltaba un collar de Tiffany con un corazón negro, que no es muy común". En tanto, la respuesta de Lola Meyer fue muy sospechosa. "Esta chica dijo 'ay, viste. Me lo regaló mi mamá este verano'. Y la chica ató cabos y se dio cuenta de que a todas le habían afanado...", señaló. ¿Qué hicieron para resolver el caso? Le hackearon el mail y se enteraron de todo lo que había robado.