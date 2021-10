Yanina Latorre destrozó a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich: "Maleducados"

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich dudaron de la información de Yanina Latorre en el Wandagate y la angelita disparó con todo contra los conductores de Intrusos.

Yanina Latorre apuntó furiosa contra Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por tratarla de mentirosa y dudar de su trabajo periodístico en el escándalo que protagonizaron Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez. La angelita es amiga de Wanda Nara y como tal fue una de las personas que más información consiguió de primera mano sobre la separación de la empresaria y el futbolista del París Saint-Germain.

El escándalo que Wanda Nara desató el sábado pasado al ocultar sus fotos con Mauro Icardi y dejar de seguirlo en las redes sociales marcó los siguientes días tanto entre el periodismo de espectáculos como en la sociedad en general, dado que se convirtió en un tema de debate nacional. En ese sentido, Intrusos y Los Ángeles de la Mañana, los dos programas de la farándula más importantes de la televisión argentina, se disputaron las primicias e informaciones sobre el Wandagate. Lejos de transitarlo con tranquilidad, los integrantes de cada programa se tiraron con todo.

"En los programas dicen que te inventas todo, que no sabes nada, que te inventas un llamado de Wanda Nara", pinchó Ángel de Brito a Yanina Latorre en la emisión de Los Ángeles de la Mañana de este jueves. Sin necesidad de que la apuren para disparar contra sus rivales, la angelita aseguró: "Eso es la envidia de no tener data. Yo les voy a mostrar a Pallares y a Lussich mi teléfono para que vean, no lo hago acá porque no necesito". Es que los conductores de Intrusos dudaron de la información que brindó la panelista de LAM y la trataron de "mentirosa", algo que no le gustó nada.

"'Qué Yanina me demuestre que habla con Wanda'", citó la misma Yanina Latorre las palabras de sus colegas que no le gustaron. "¿Quiénes son ellos dos? Yo no tengo ninguna necesidad de sentarme acá a mentir, a mí mucha gente del medio me felicitó por esto", disparó, visiblemente enojada. Lejos de bajarle el tono a la polémica, la angelita agregó: "Cómo van a sentarse a decir que miento, es grave lo que hicieron ayer porque están dudando de mi palabra, de mi fuente, de mi laburo periodístico".

"Yo no tengo que demostrar nada, qué necesidad tengo de mentir", insistió Yanina Latorre. Pero las palabras más duras de la panelista de LAM contra Lussich y Pallares llegaron sobre el final de su descargo: "Son dos maleducados y dos atrevidos, este año ya vengo bancando mucho, esto es lo último. No está bueno que te traten de mentirosa porque ellos no tuvieron la data o porque me copiaron tres anécdotas".

“No sé por qué quieren instalar una guerra, no compitamos entre nosotros, somos todos laburantes, ¡déjense de joder! Déjense de meterse con el trabajo ajeno, a nadie le gusta. Estamos todos haciendo lo mismo y laburamos con lo mismo”, disparó Marcela Baños, muy insultada en redes sociales por defender a "La China" Suárez. "Ayer hubo una inundación de insultos porque algunos no pensamos como piensa la mayoría. Basta, así no vamos a salir adelante nunca”, continuó la panelista de Intrusos. Además, se quejó de la forma en la que muchos internautas pusieron toda la culpa sobre "La China".