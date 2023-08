Yanina Latorre contó lo que todos se imaginaban de Diego Latorre: "No se atreve"

Yanina Latorre sorprendió a todos al contar intimidades de su matrimonio con Diego Latorre durante su visita a Diario de Mariana (DDM), el programa que conduce Mariana Fabbiani por la pantalla de América TV. "Es muy tóxico", aseguró la panelista de LAM sobre el exfutbolista y actual comentarista, con quien está casada desde hace casi 30 años.

Con un estilo que logró imponer después de años en la televisión, Yanina Latorre está acostumbrada a decir lo que piensa, sin importar las consecuencias que eso pueda traerle. De esa forma, la panelista de LAM suele protagonizar peleas mediáticas y en redes sociales. Pero en los últimos días lo que sorprendió fue que reveló intimidades de su relación Diego Latorre, con quien está casada desde 1994.

Es que Yanina visitó a Mariana Fabbiani en DDM y no dudó en dar detalles de su matrimonio. "A mi marido lo bloqueo de WhatsApp todos los días, es muy tóxico. Lo desbloqueo cuando necesito algo, pedirle algo de cadetería. Le molesta todo lo que hago", disparó en un momento, dejando a sus interlocutores con la boca abierta. Entonces, Fabbiani quiso saber qué sucedería en el caso de que fuera al revés y el exfutbolista quisiera bloquearla a ella.

"No se atreve. Lo bloqueo porque Diego está en una etapa que está viejo, andropaúsico y tóxico", siguió, lapidaria. Lejos de detenerse ahí, Yanina continuó: "Me voy a hacer una mamografía y me dice ‘ah, ahora es mamografía, mmm… tenés un amante’. Atrevido, asqueroso… y ahí empiezo a insultarlo".

No conforme con eso, agregó que pese a que están casados hace casi 30 años, el comentarista de fútbol cree que hay un amante que "convive" con ellos. "A mí no me alimenta para nada eso la pareja, lo mataría a golpes en ese momento, es pesado. No le doy bola, lo bloqueo para que se quede con las ganas y no sepa dónde estoy", contó Yanina Latorre. Para cerrar, la panelista de LAM detalló cómo es la dinámica de la pareja: "Vivimos peleados, es una pelea que nos dejamos de hablar. Tenemos un cuarto de televisión separado, pero dormimos juntos".

Yanina Latorre se cruzó a Jey Mammón en la calle y pasó lo que nadie imaginó: "A la mierda"

Yanina Latorre habló sobre un encuentro que tuvo con Jey Mammón después de que el humorista iniciara acciones legales en su contra. La panelista de LAM se cruzó con el humorista en la calle y reveló cuál fue su reacción en el incómodo momento.

Jey Mammón demandó a varias figuras públicas debido a sus declaraciones sobre la denuncia pública que Lucas Benvenuto hizo en los medios. El joven se pronunció al respecto después de que en 2021 la causa que había iniciado contra Jey Mammón prescribiera.

El conductor de televisión demandó a Latorre por haber afirmado que él abusó de Lucas Benvenuto cuando el joven tenía 14 años. Jey Mammón negó esa acusación y aseguró que iniciaría acciones legales con el fin de limpiar su imagen. "Lo vi ayer. Caminando por la calle, pero no me vio. Estuve a punto de saludarlo y dije: 'No, me va a mandar a la mierda", soltó Latorre en diálogo con sus compañeros de LAM. Ángel de Brito ironizó sobre la situación entre Mammón y Latorre y soltó: "Te daba la carta documento en la mano".