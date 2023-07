Jey Mammón demandará a Ángel de Brito por calumnias e injurias: la nueva estrategia judicial del conductor

Jey Mammón le declaró la guerra a Ángel de Brito y lo llevará a la Justicia: los detalles de su nueva estrategia legal.

Jey Mammón cambió su estrategia legal y demandará a diferentes periodistas y medios de comunicación que hablaron sobre la denuncia que Lucas Benveunto inició en su contra por abuso sexual. Entre esas figuras, se destaca el nombre de Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), quien trató el tema en su programa en reiteradas ocasiones.

Si bien la denuncia que Benvenuto inició contra Mammón ya prescribió en 2021, el joven la hizo pública recientemente y, desde entonces, el conductor de La Peña de Morfi (Telefe) lleva una vida alejada de las cámaras. En este contexto, se dio a conocer que Mammón cambió de abogados y ahora tiene una nueva estrategia: demandar a quienes considera que difamaron su imagen para perjudicarlo laboralmente.

"Baños & Asociados comunica que se ha hecho cargo del patrocinio jurídico del artista Jey Mammón, en su demanda contra los responsables de haberlo injuriado y calumniado en diversos medios de comunicación, haciéndose eco de una denuncia falsa e inverosímil que fue presentada en el año 2020 sin ningún sustento legal que la avale y que fue sobreseída por resolución firme de la Justicia", comienza el documento publicado por Estudio Baños.

"Asimismo, se hace saber que se han iniciado múltiples acciones legales contra diversos responsables y que en las próximas horas se sorteará la correspondiente querella criminal contra los imputados Lucas Benvenuto y Ángel De Brito”, sigue el comunicado. “Esto último toda vez que el primero no ha contestado a las intimaciones legales que se le cursaron a fin de brindarle la posibilidad de retractarse de los ilícitos cometidos mientras que, con relación al señor Ángel De Brito, se clausuró sin acuerdo el proceso de mediación extrajudicial", cierra.

“Se consideran especialmente afectados el derecho a la intimidad, a la privacidad, a la presunción de inocencia, a gozar de una vida libre de injerencias arbitrarias en su honra y reputación, el derecho a la libertad de trabajo, a la dignidad del ser humano y a la no discriminación", cierra el documento.

Georgina Barbarossa habló sobre su futuro en La Peña de Morfi

Georigna Barbarossa, quien quedó a cargo de la conducción de La Peña de Morfi (Telefe) en reemplazo de Mammón, reveló qué pasará con su contrato laboral. "Ya quedé fija y me divierto como loca en La Peña. Y la verdad es que me preguntan si estoy cansada, pero no, porque me divierto mucho. Eso me pasa, para mí es una fiesta", comenzó, en diálogo con Socios del Espectáculo (El Trece).

Al ser consultada sobre si el programa podría ser levantado, Barbarossa contestó que esos rumores son falsos y que "los contratos siempre terminan en diciembre y después se retoma". "La gente creo que no tiene nada de qué hablar... entonces, es el chusmerío de siempre", concluyó Barbarossa.