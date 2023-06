Georgina Barbarossa filtra el futuro de Jey Mammón en Telefe: "Los contratos"

Georgina Barbarossa se animó a dar un adelanto sobre el futuro de Jey Mammón en La Peña de Morfi, programa que conducía en Telefe antes de recibir una denuncia por abuso sexual.

En los pasillos de Telefe se vive una situación de absoluta tensión. A raíz de la denuncia por abuso sexual que recibió, el futuro de Jey Mammón es completamente incierto. Sin embargo, en las últimas horas, Georgina Barbarossa le puso claridad al asunto y se animó a ventilar detalles de lo que puede llegar a suceder con el conductor de La Peña de Morfi.

Georgina, que desde la denuncia de Lucas Benvenuto a Mammón se hizo cargo de la conducción de La Peña de Morfi, dialogó en Implacables y sostuvo: "Ya quedé fija y me divierto como loca en La Peña". Pese a que admitió que le cuesta llevar adelante dicho programa y también el de A la Barbarossa, señaló: "Y la verdad es que me preguntan si estoy cansada, pero no, porque me divierto mucho. Eso me pasa, para mí es una fiesta".

Al mismo tiempo, y consultada sobre la posibilidad de que el ciclo de entretenimiento sea levantado por Telefe, Georgina fue contundente: "Respecto a los rumores de que La Peña no sigue…siempre termina en diciembre, y después retoma".

El futuro de Jey Mammón con Telefe está en suspenso.

En tanto, Georgina se refirió al futuro de Jey Mammón y le puso un poco de claridad al asunto. "Siempre terminan los contratos en diciembre", señaló. Y con respecto a la cantidad de versiones que circulan sobre su situación con Telefe, manifestó: "La gente creo que no tiene nada de qué hablar... entonces, es el chusmerío de siempre".

Hasta cuándo tiene contrato Jey Mammón con Telefe

Jey Mammón, conductor titular de La Peña de Morfi, posee contrato con Telefe hasta el 31 de diciembre de 2023. Por lo pronto, y debido a la denuncia por abuso sexual que recibió por parte de Lucas Benvenuto en abril pasado, se desconoce si las autoridades del canal de las tres pelotitas le extenderán el vínculo.

Adiós a Marley: Telefe eligió una figura para reemplazarlo tras la denuncia

Maarely recibió un duro revés por parte de Telefe en relación a un importante evento de la televisión. El conductor de televisión fue denunciado por abuso sexual de menores y será investigado por la Justicia Federal.

El presentador de Por el mundo y La Voz Argentina era uno de los posibles conductores de la ceremonia de los Martín Fierro 2023 pero lo recientemente ocurrido habría hecho que Telefe se decidiera por otra figura. Iván de Pineda sería el encargado de llevar adelante el evento de premiación a la televisión de aire.

Después de que se barajaran nombres como Susana Giménez, Wanda Nara, Paula Chaves, Santiago del Moro y más figuras de la TV para conducir la ceremonia de los Martín Fierro, el canal de Viacom se habría decidido por De Pineda aún no confirmó por cuestiones de agenda. El periodista Rodrigo Lussich reveló que habría una pica entre Marley y De Pineda: "A ninguno de los dos le gusta que el otro esté haciendo un programa que hasta pasa por el mismo lugar. Porque van repitiendo los destinos, es la misma ruta", señaló en Socios del Espectáculo.