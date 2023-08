Yanina Latorre confirmó lo que todos pensaban sobre Wanda Nara e Icardi: "Se cagan"

La esposa de Diego Latorre hizo picante declaraciones sobre el matrimonio entre la conductora de MasterChef y el futbolista. La fuerte revelación sobre el vínculo entre la empresaria y L-Gante.

Yanina Latorre, una de las panelistas más polémicas de la televisión, hizo explosivas declaraciones sobre la relación de Wanda Nara y Mauro Icardi. La angelita de LAM fue invitada al Diario de Mariana para hablar sobre la salud de la conductora de MasterChef y sorprendió a todos al referirse al "triángulo amoroso" que la empresaria y el futbolista formaron con L-Gante.

"Hablé con Wanda, le mandé un beso. A mí me pegó lo que le pasó a Wanda, fue en el mejor momento de su vida", inició la esposa de Diego Latorre en su intervención y añadió: "Ella hace mucho tiempo que está sumergida en el escándalo, en lo mediático, que si la China Suárez... Se ganó un Martín Fierro, a mí no me gustó lo que hizo en ¿Quién es la Máscara? con Natalia Oreiro pero después se consolidó como conductora de MasterChef. No le teníamos mucha fe".

Luego, se refirió a la repudiable actitud de Jorge Lanata, quien afirmó que Wanda tenía leucemia cuando ni siquiera ella había recibido un diagnostico tras ser internada. "Yo no quiero hablar de la enfermedad, hubo un debate terrible sobre lo que dijo Jorge. Yo me salvé de no tener que defenderlo a Lanata, igual no lo atacaría porque yo creo que Jorge toma tan natural su vida y tomó tan natural su enfermedad, que por eso lo contó. No hizo show", sostuvo Yanina.

"El otro día Ángel contó que Wanda se enteró por la tele", deslizó Fabbiani, quien le recriminó su accionar al conductor de Periodismo para Todos. "Sí, pero también Wanda debería pensar que los hijos de la China se enteraron por la tele lo que pasó con la madre... Cuando sos más mediática, te tenés que bancar un poco el rebote. Cuando le conviene y le suma, le gusta", remarcó Latorre.

"Porque ella ha hecho toda una inmediatez en el WandaGate. Ella es famosa gracias a eso, al calzoncillo de Maradona, al reloj... Es buenísimo lo que hace, dos jugadores de fútbol, millonaria. Esta vez, obviamente sufrió", continuó en su filoso análisis la panelista de Ángel de Brito. "Cuando sufrís, te pega. Pero yo entiendo que la familia de la China también se habrá enterado por la tele muchas cosas que no le gustaban", completó.

"Yo creo que lo mejor que puede hacer ella ahora es tranquilizarse, relajarse. Y acompañarse con Mauro los dos, mutuamente", le recomendó a la figura de Telefe antes de hablar de sobre el vínculo del matrimonio. "Wanda e Icardi vienen de un vínculo insano, muy tóxico, de que se cagan uno al otro", lanzó y sentenció: "Ella se acuesta con L-Gante y quiere que él se entere. Ella se enojaba con nosotros y nos decía 'estoy separada' y al día siguiente lo veías con él. Es todo muy tóxico y esto los va a hacer bajar un cambio y estar juntos".

Wanda y L-Gante fueron los protagonistas de fuertes rumores de romances meses atrás, cuando la empresaria tuvo una crisis con el futbolista. De hecho, Wanda fue la acompañante del músico en los últimos premios Gardel. Y aunque nunca confirmaron su affaire, Yanina aseguró que fue cierto y hasta contó los motivos por los que se separaron.

Según la "angelita", cuando Wanda se instaló en Argentina empezó a salir a varias fiestas, conoció a L-Gante y cayó rendida a sus pies. "Lo conoció, se enganchó y estuvieron tres meses. No se escondían, salían, chapaban... nos llegaron videos en el boliche", relató Latorre en LAM. Y agregó que "realmente ella apostó a esa relación" y que pensaba seguirla, pero que tuvo "un montón de trabas".

Mauro Icardi reaccionó de una insólita manera al agravio de L-Gante

L-Gante continua detenido, pero eso no le impidió mostrar el adelanto de su nueva canción, la cual tiene una picante dedicatoria para Mauro Icardi. Pero lo que nadie esperaba es que el futbolistas, que se encuentra en Turquía acompañado por su familia, le respondería.

Meses después de las especulaciones de amorío entre Wanda Nara y Elián Valenzuela, el músico inició un nuevo conflicto con la familia Nara. La conductora de Masterchef había participado en el videoclip del tema El Último Romántico del referente de la cumbia 420 y junto con algunos posteos en redes, no tardaron en surgir los rumores de romance.

El tiempo pasó y se demostró que la relación entre la hermana mayor de Zaira Nara y L-Gante no prosperó, pero en su nueva canción el artista escribió: "Sabe mi actitud, siempre andamos a full y el otro cornu reniega en Estambul. Y yo sigo sumando como el dólar blue. Siempre de callado, pero con tun tun". De esa manera, el trapero volvió a dar a entender que su vínculo con Nara habría sido un amorío, que tuvo lugar cuando el deportista se instaló en la ciudad turca.

Tras la viralización del fragmento de la canción que muy pronto estrenará Valenzuela, el delantero eligió usar sus redes sociales para responderle. El futbolista retomó los entrenamientos del Galatasaray y en la presentación del plantel salió al estadio acompañado por Wanda y sus hijos. "Por acá… renegando en Estambul", escribió sobre la postal del momento que subió a sus historias de Instagram.