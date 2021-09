Yanina Latorre apuró a Ángel de Brito en vivo: "Te pasa algo"

Yanina Latorre volvió a cruzarse con Ángel de Brito y le respondió con todo cuando el conductor la quiso atacar.

Yanina Latorre cruzó a Ángel de Brito en la emisión de este viernes de Los Ángeles de la Mañana y se volvieron a sacar chispas. Es la cuarta vez que la angelita y el conductor chocan en vivo y no se privan de reprochárselo al otro. "Estás muy densa, nada te viene bien", disparó contundente Ángel de Brito, que recibió una dura respuesta por parte de Latorre.

Ya es bien sabido que tanto Yanina Latorre como Ángel de Brito tienen personalidades fuertes y no dudan en expresar lo que piensan, sin importar quién esté enfrente. Así ambos han protagonizado intensos cruces con invitados, periodistas y celebridades, pero en los últimos días los choques fueron más bien entre ambos. Por ejemplo, en más de una oportunidad, de Brito pidió que le apagaran el micrófono a Latorre, cansado de sus interrupciones y gritos constantes.

Mientras en LAM hablaban sobre la candidatura de Cinthia Fernández y dónde votaría cada uno, Yanina Latorre aprovechó para explicarle a su compañera algunos conceptos impositivos en los que estaba equivocada. Vale recordar que Latorre es contadora pública de la Universidad de Buenos Aires, aunque no ejerza la profesión. Mientras la angelita corregía a Fernández, Ángel de Brito la interrumpió con una pregunta sin filtro: "¿Qué te está pasando que estás tan insoportable esta semana? ¿Tenés algún problema?".

"Estoy muy feliz, no estoy insoportable. Yo estoy muy bien", replicó Latorre, algo confundida y molesta por el palito del conductor. "Estás muy densa. Nada te viene bien de lo que dice Cinthia", insistió de Brito. Ya más seria, la angelita contraatacó con todo: "Hay cosas que me vienen bárbaras y cosas que no, pero toda la vida fui igual. Por ahí sos vos, que te pasa algo…". Acusando recibo de la molestia de la panelista, de Brito aseguró que él también estaba "bárbaro" y dio por finalizado el tenso intercambio.

Mariana Brey sufrió un mal momento en la vía pública

Mariana Brey se sinceró sobre un traumático suceso que vivió recientemente en la vía pública y consternó a todos los espectadores. La periodista hizo alusión a un robo que sufrió en su camioneta y relató con lujo de detalles la increíble dinámica de los ladrones para sacarle algunas de sus pertenencias de valor sin que ella lo notara en el momento. Brey aseguró que le inhibieron el cierre de las puertas del auto, por lo que ingresaron al vehículo mientras ella se encontraba en medio de un trámite. “Hice la denuncia en la zona pero medio que se reían... o sea, buena onda. Me atendieron super bien pero sentí que para ellos era algo habitual, de todos los días”, concluyó la panelista.