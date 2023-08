Wanda Nara hizo un sorpresivo comentario sobre Jorge Lanata

La conductora de MasterChef hizo un inesperado posteo en Twitter. El periodista de El Trece fue repudiado por haber dicho que la esposa de Mauro Icardi tenía leucemia.

Wanda Nara demandaría a Jorge Lanata. La versión cobró fuerza en las últimas horas por la información que dio uno de los panelista de A La Tarde. Y tras el revuelo que se desató, la conductora de MasterChef hizo una inesperada publicación en su cuenta de Twitter.

"La venganza está en marcha y está en manos de Ana Rosenfeld. La semana próxima Wanda demandaría a Lanata por daños y perjuicios", indicó Diego Esteves, uno de los integrantes del programa que conduce Karina Mazzocco en América TV. Según explicó, la esposa de Mauro Icardi iniciaría acciones legales contra el periodista por haber asegurado que tenía leucemia cuando ni siquiera ella había recibido el diagnóstico de sus médicos.

"Lamentablemente, el viernes recibieron por un periodista la confirmación de un diagnóstico que ni yo misma tenía. La medicina no es exacta y en ese momento no habían pasado ni 24 horas de mi primer estudio. Siempre mis hijos se enteraron todo por mí, siempre hablé y esta no iba a ser la excepción. Pero hubiera elegido hacerlo con más resultados y estudios en la mano, y sobre todo con mis tiempos", había escrito Wanda en su primer posteo de Instagram en el que habló de su salud. “Tenía a todos los nenes llorando mientras todo el mundo hablaba en los medios", indicó la empresaria días más tarde, en diálogo con Ángel de Brito.

Desde que se supo que estaba internada en el Sanatorio Los Arcos, Wanda bajó mucho su perfil y las cuestiones sobre su salud las manejó con un fuerte hermetismo Tras ese comunicado, la mayor de las Nara se refugió en su familia. Y aunque viajó a Turquía con Mauro Icardi y sus hijos, a la brevedad regresará al país para continuar con su tratamiento.

Según Esteves, la demanda de Wanda "es por daño psicológico a ella y su familia". "Por haber confirmado un diagnóstico, que según Wanda Nara al momento que Jorge Lanata diera la información, no lo tenía confirmado ella", completó el periodista.

La contundente respuesta de Wanda Nara

Sin embargo, horas más tarde la empresaria se manifestó al respecto a través de Twitter. "Es mentira!!", se limitó a escribir Wanda al citar la nota de un portal que confirmó la demanda contra el conductor de Periodismo para Todos. La publicación se llenó de comentarios de apoyo, tanto de argentinos como de turcos, aunque algunos usuarios le sugirieron que debería iniciar acciones legales contra el periodista.

Kennys Palacios reveló cómo son los días de Wanda Nara

Kennys Palacios, el peluquero y uno de los mejores amigo de Wanda Nara, se convirtió en uno de los pilares de la conductor de MasterChef en su delicado estado de salud. El estilista era uno de los participantes confirmados para el Bailando 2023,pero, según afirmó Ángel de Brito, se bajaría del certamen para acompañar a su amiga.

LAM fue con el único programa que habló Kennys y contó detalles sobre la nueva rutina de Wanda. “Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”, sostuvo.

El entrevistado también dejó en claro lo importante que es para Wanda refugiarse en su círculo más íntimo: “Fuimos a ver Matilda, el musical. La verdad es que seguimos haciendo la misma vida de siempre. Seguimos trabajando, saliendo, yendo a cenar y al teatro porque son las vacaciones de las nenas”. “Sobre todo, Wanda se llena de buena energía, de su familia, amigos. Está concentrada en ella, en sus hijos y en su familia”, cerró Palacios.