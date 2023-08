Wanda Nara apareció en un vivo de TikTok con una sorprendente revelación: "Soy toda tuya"

La mediática conductora de MasterChef rompió el silencio en un video inesperado y sorprendió a todos sus seguidores.

Wanda Nara reapareció en un inesperado vivo de TikTok y sorprendió a sus seguidores, que rápidamente fueron a ver lo que tenía para decir. Las razones de la sorpresiva aparición de la conductora de MasterChef (Telefe) en la red social.

Tras los rumores sobre su estado de salud, la empresaria Wanda Nara se mostró en un vivo de TikTok junto a su estilista personal Kennys Palacios, que próximamente estará en el reality Bailando 2023 (América TV), y compartió con sus fans una rutina de maquillaje, skin care, correctores de pestaña y máscaras faciales. La pareja de Mauro Icardi le mostró a quienes se sumaron al vivo su procedimiento para lucir bella a diario.

Con música de Tini Stoessel y reggaetones modernos, Wanda se mostró en primer plano con su estilista y su madre, a quien en algunas ocasiones le pidió algodón para limpiarse imperfecciones del maquillaje. "Soy toda tuya", anunció, entregándose a los cuidados de su estilista. "¿Podés parar la música, por favor? Me ponés violenta", lo retó a Icardi en otro momento del video.

"Después voy a maquillar a Mauro. Un maquillaje de hombre, tranquilo", anunció más tarde despertando una ola de comentarios que festejaron la ocurrencia de la hermana de Zaira Nara. "Icardi please" fue el comentario que más se repitió entre los fans de Wanda, clamando por la aparición del futbolista. Aunque la expectativa de los seguidores siguió creciendo, Wanda deslizó "Mauro no se copa", remarcando que su pareja no quería aparecen en el video.

Los fuertes mensajes que Wanda Nara le habría mandado a L-Gante

Wanda Nara fue acusada de haberse creado perfiles falsos en Instagram para publicar mensajes en contra de L-Gante, con quien habría mantenido un vínculo romántico. La empresaria está instalada con su familia en Estambul, Turquía, mientras transita un delicado momento de salud. Sin embargo, sus escándalos con figuras argentinas siguen latentes. Recientemente, se filtraron supuestos mensajes que le habría enviado al creador de la cumbia 420 desde una cuenta trucha.

El vínculo entre Wanda y Elián Valenzuela es un misterio. A pesar de que nunca confirmaron haber tenido un vínculo romántico, fueron vistos a los besos en diferentes eventos y personas de su entorno aseguraron que estaban saliendo. Desde que la empresaria se reconcilió con Mauro Icardi, dejó de mostrarse junto a L-Gante y los rumores de una posible pelea cobraron fuerza. En este contexto, se filtraron los llamativos mensajes que le mandó al cantante desde un perfil falso.

"Pochi", la dueña de la cuenta de Instagram Gossipeame, que se encarga de investigar las vidas de los famosos, descubrió un extraño detalle: que los posteos de Instagram de Elián están llenos de comentarios de una usuaria llamada @julia1988_you. En todos ellos, esta persona le recrimina al cantante que le hizo daño a la empresaria. Además, Wanda publicó una historia de Instagram por error desde aquella cuenta. “Ojalá te des cuenta que todo lo que le hiciste a Wanda es un dolor muy grande para ella. Porque en vos confiaba, eras su amigo y la lastimaste. Lo que diga Kennys o los que los quieren separar no deberían importarte, porque vos sabes lo que ella siente por vos”, dice uno de los comentarios. "¿Cómo pudiste hacerle eso a Wanda? Sos de lo peor", se puede leer en otro.

Por otro lado, esta usuaria también mencionó a Tamara Báez, ex de L-Gante. “La diferencia, bombona, es que Tamara está separada. Mauro estaba casado con Wanda cuando la China Suárez viajó a un hotel. Eso fue un garche. Lo de Wanda y L-Gante es más amor. Tamara debería entender que Elián se enamoró de Wanda. Fue la primera novia, ok. Todos tuvimos un primer novio, pero el amor se conoce de más grande”, dice otro comentario. Tras la viralización de estas pruebas, Wanda modificó el nombre de usuario y borró a todos sus seguidores.