Wanda Nara filtró el guion de Quién es la Máscara: la foto del escándalo

Wanda Nara publicó una foto en medio de las grabaciones de Quién es la Máscara y despertó rumores de que el programa estaría armado.

Quién es la Máscara, el nuevo programa de Telefe conducido por Natalia Oreiro en el que distintos famosos se presentan al programa a cantar escondidos detrás de un disfraz, despertó muchas preguntas entre los televidentes. Ahora, Wanda Nara publicó una foto y despertó rumores de que estaría todo guionado.

Mientras varios televidentes confían en la veracidad del programa y en que todo lo que sucede se da espontáneamente, otros sostienen que los miembros del jurado ya tienen estudiado lo que van a decir. Wanda publicó una foto en donde se ve su guión de fondo y las especulaciones aumentaron todavía más.

Resulta que la empresaria compartió en sus historias de Instagram una foto en el set de filmación para mostrarles a sus seguidores un objeto que tenía en la mano. De fondo, se puede ver una hoja en donde Nara tenía anotados los posibles famosos que se iban a presentar al programa.

Historia subida por Wanda Nara a su cuenta de Instagram.

Estefanía Berardi, quien se encarga de descubrir detalles que suben los famosos a sus redes sociales, compartió esta foto y opinó: "La historia que subió Wanda. Re guionado todo". Por ahora, ningún miembro de la producción aclaró qué tan guionado está el programa realmente.

Wanda Nara besó a un participante en Quién es la Máscara

Wanda Nara protagonizó un desopilante momento en Quién es la Máscara: se acercó a un participante que estaba vestido con un traje de pavo real y le dio un beso. "Ahí adentro hay un seductor, porque para que yo sienta conexión con un bicho todo tapado...”, soltó la empresaria.

"¿Tenés ganas de venir a darle un beso?", le preguntó Oreiro. Acto seguido, Wanda se levantó de su asiento y le dio un beso al pájaro, justo en su pico. "¡Un aplauso para Wanda, que le va a dar un besito a un pavo real!", exclamó Oreiro. "Me muero si es una chica, porque nunca besé a una chica. Sería mi primera vez en besar a una chica", bromeó.

A pesar de que no tenía idea quién estaba dentro de ese traje, supo que se trataba de un hombre. "El pavo es un hombre muy hot... O no sé si es el traje, que adentro emanaba un olor a transpiración de hombre. Es lo que sentí. Para mí, ahí adentro está Gonzalo Valenzuela", apostó la rubia. Karina "La Princesita", por su parte, apostó que era "El Polaco" quien estaba detrás del disfraz, pero hasta ahora no se reveló su identidad.