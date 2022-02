Viviana Canosa le respondió a Dalma pegándole a Diego Maradona: "Manchado"

La conductora de televisión mostró una vez más su desprecio por el fallecido futbolista e invitó a Dalma a un frente a frente en su programa.

Viviana Canosa le respondió a Dalma Maradona tras los lapidarios tuits de la hija del 10 sobre las declaraciones que la condcutora había tenido hacia su difunto padre. La locutora hizo alusión a supuestas relaciones turbias que Maradona habría tenido con gobiernos de países latinoamericanos como Venezuela y Cuba.

"Mañana le voy a responder a la señora Dalma Maradona. Mañana vamos a hablar del dinero manchado con sangre que se llevó tu padre de dictaduras como la de Venezuela y la de Cuba", expresó la ex conductora de Los Profesionales de Siempre a la hija mayor de Diego Maradona y Claudia Villafañe y redobló la apuesta en base a los dichos que tuvo en un primer momento hacia el futbolista, en relación a sus denuncias por abuso sexual y pedofilia.

Canosa no retrocedió ante las picantes declaraciones que la actriz de Campanas en la Noche enunció en su cuenta de Twitter, donde aseguró que le iniciaría acciones legales a la periodista. "Mañana vamos a hablar de verdad Dalma Maradona, tu viejo le cobraba a Chávez, a Maduro y a Fidel. Mañana cuento de qué viven las Maradona", continuó Viviana con un tono cargado de arrogancia. Y cerró: "¿Querés que hable con vos y que te responda? Te voy a responder, pero no como chusmas de peluquería, vení al piso si querés".

El enojo de Dalma Maradona con Viviana Canosa

Canosa se había expresado a favor de los dichos del "Kun" Agüero sobre su negativa a pagar impuestos y lo comparó con Diego Maradona, a quien despreció por las acusaciones que el futbolista ha recibido. "No había escuchado el descargo de Viviana Canosa defendiendo al Kun! Qué desagradable sos mujer! Me hubiera gustado que todas las barbaridades que dijiste de mi papá se las hubieras dicho a él en la cara!", enunció Dalma muy enojada ante sus seguidores.

"Una mina que toda su vida vivió de inventar chimentos ahora se le ocurre gritar cualquier cosa en tele y decirle a un país cómo debe ser o pensar! Me parece demasiado! Espero que lo que dijiste lo puedas corroborar en la Justicia!", continuó la actriz en alusión a los casi veinte años en los que Canosa se ha dedicado al periodismo de espectáculos, antes de pasarse a la política. "Saber que haces todo bien es cuando te bloquea Viviana Canosa. Una mina que me manda a laburar pensando que de esa manera me ofende o algo", cerró Dalma.