Viviana Canosa le bajó el pulgar a Jey Mammon y desafió a Baby Etchecopar: "Montón"

La periodista de LN+ opinó sobre la acusación en contra del exconductor de la Peña de Morfi y se desmarcó de los dichos de su colega. Mammòn fue denunciado por Lucas Benvenuto por abuso sexual.

Jey Mammón comenzó a coquetear con regresar a los medios. Tras la denuncia pública de Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual (causa que prescribió en 2021), el humorista fue "suspendido momentáneamente" por Telefe y su vínculo con el canl es un incógnita. Sin embargo, algunas figuras lo siguen "bancando". Tal y como es el caso de Baby Etchecopar, quien remarcó que el artista debe retornar a la televisión.

"Yo con Jey tengo un problema muy grande. Una cosa es lo personal de él y otra cosa es el talento que tiene. Y no me gustan las cancelaciones. No me gusta cuando se dice: ‘No va a laburar más’. Dejá que lo diga la Justicia. Dale laburo porque un talento así no se puede perder", sostuvo Baby tras la función de su obra de teatro a la que asistió Jey. "Dale laburo porque un talento así no se puede perder. No tenemos tanto talento para hacer televisión hoy, como para andar cancelando. No me cabe ninguna duda de que vuelve a la televisión", subrayó el periodista.

En ese contexto, Viviana Canosa opinó sobre los dichos de su colega y compartió su contundente punto de vista. "Para mí es muy difícil volver de la cancelación, pero no es imposible. Depende de cuál sea la causa", indicó, en diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo. "Hay casos y casos, cancelaciones y cancelaciones. Yo no estoy de acuerdo con las cancelaciones, pero me parece que en este caso no sería una cancelación. Abusar de un menor y ese tipo de cosas son delitos", remarcó.

Consultada sobre si contrataría a Mammón, tal y como lo sugirió Baby, la conductora de LN+ fue tajante. "Que lo contrate Baby. Yo hago un programa y estoy feliz. Así que si quiere contratarlo que lo contrate. Yo no lo contrataría. Yo tuve siempre una muy buena relación con Jey, pero eso a mí me pareció un montón", subrayó.

Jey Mammón recibió una propuesta de un productor de América TV

Jey Mammón está en el momento de mayor exposición tras la denuncia pública por abuso sexual que recibió por parte de Lucas Benvenuto meses atrás. En este sentido, se reveló que un reconocido productor que trabaja en América TV lo contactó para hacerle un ofrecimiento concreto.

Luego de su salida Telefe, el conductor se encuentra buscando otros rumbos lejos de la televisión, ya que es un rubro del cual aseguró que no va a volver, al menos por ahora. Además, existen dudas de que La Peña de Morfi continúe el año que viene.

El pasado fin de semana fue a ver a Baby Etchecopar al teatro, invitado por Gustavo Sofovich, el productor a cargo de Polémica en el bar, actualmente conducido por Marcela Tinayre en América TV. "Me dijo que fue un mimo enorme haber ido a ver a Baby Etchecopar y asegura que le hizo muy bien el cariño de la gente y que no está para pensar en la vuelta a la televisión o al teatro", reveló la periodista Pilar Smith.

A pesar de que Sofovich trabaje en América, la oferta no está vinculada para que trabaje en televisión, sino en teatro. Más precisamente en la temporada de teatro de cara al verano 2023/24. Jey Mammón todavía no dio una respuesta y se espera que la brinde en las próximas semanas para comenzar a delinear todo.