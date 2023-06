Baby Etchecopar volvió a hablar de Jey Mammón con una polémica frase: "Dale laburo"

El exconductor de Telefe asistió al show del periodista de A24. Fue la primera salida pública del humorista tras la denuncia de Lucas Benvenuto por supuesto abuso sexual.

Jey Mammón se alejó de los medios luego que salió a la luz la denuncia por supuesto abuso sexual que presentó Lucas Benvenuto en su contra en 2020 (prescripta en la Justicia durante el año 2021). Fue en ese entonces que abandonó la conducción de la Peña de Morfi. De hecho, el humorista aún no tiene cerrada su situación contractual con Telefe.

Sin embargo, en las últimas semanas Jey retomó algunas de sus rutinas. En más de una oportunidad fue abordado por móviles de televisión durante sus caminatas por el barrio de Palermo y el último fin de semana hizo su primera aparación ante el gran público: Invitado por Gustavo Sofovich, asistió a la presentación del espectáculo dé Baby Etchecopar en el Teatro Ópera.

"Estoy saliendo un poco a pasear y recibiendo el cariño de la gente en la calle Corrientes”, dijo Mammón en diálogo con Walter Leiva para Socios del Espectáculo, a la salida de la función. Y dejó en claro que por ahora no estaba pensando en su vuelta a la televisión, aunque confirmó que seguía adelante con las demandas que presentó en la Justicia contra los comunicadores que, según sus palabras, "se subieron a una denuncia falsa".

Cuando la acusación en su contra se hizo pública, Jey solo brindó dos entrevistas y una de ellas se la concedió al programa Basta Baby, de A24. Tal vez por eso eligió al monologuista para su primera salida. Lo cierto es que, luego de que Baby anunciara su presencia desde el escenario, el público se acercó a saludarlo y pedirle fotos en señal de apoyo. Y según contó Sofovich, en diálogo con Teleshow. en todo el trayecto que tuvieron que caminar desde el teatro hasta el estacionamiento donde habían dejado su auto, no tuvieron “ningún inconveniente”.

Otro que habló tas la función fue Etchecopar, quién volvió a "bancar" al conductor y músico. “Yo con Jey tengo un problema muy grande. Una cosa es lo personal de él y otra cosa es el talento que tiene. Y no me gustan las cancelaciones. No me gusta cuando se dice: ‘No va a laburar más’", le remarcó al cronista de Socios y agregó: "Dejá que lo diga la Justicia, vos no. Dale laburo porque un talento así no se puede perder. No tenemos tanto talento para hacer televisión hoy, como para andar cancelando. No me cabe ninguna duda de que vuelve a la televisión”.

Y continuó: “No hubo una Justicia que dijo: ‘Este chico es un degenerado’. Prescribió y todo lo que quieras. ¿Pero toda la vida va a ir Mammón por Palermo y le vamos a tirar piedras por lo que le pasó?”. Finalmente, Baby ejemplificó: “Mañana aparezco yo todo vendado y digo: ‘Él me hizo una nota y en un momento me manoseó'. Te cagué la carrera y no hay condena ni hay nota. No hay que usar la tele para la denuncia, para eso está tribunales”.

¿Jey Mammón estará en los premios Martin Fierro?

La posible presencia de Jey Mammon en la ceremonia de los premios Martin Fierro desataron varias versiones. Al punto que trascendió que se estudió la posibilidad de eliminar la terna de "Musical" para no nominar a La Peña de Morfi y de esa forma evitar que el humorista este entre los invitados.

Lo cierto es que las nominaciones se conocieron este miércoles y si bien él no está incluido en la terna de "Mejor Conducción", el ciclo creado por Gerardo Rozín finalmente figura entre los ternados. Y de acuerdo a la información de Adrián Pallares, Mammon tendría intención de hacer una movida a lo Darthés y "descancelarse" por su cuenta, ya que acudirá a la entrega de los premios.

Por su parte, Rodrigo Lussich acotó: Le van a decir ‘che, no hay lugar, en el baño tenés una silla’. Ahora si gana sale corriendo ¡Y andá a pararlo!. Ante es comentario, Pallares fue contundente: "No, hay lugar, hay lugar", dijo, dando por hecho que el conductor formará parte de la ceremonia de los tradicionales galardones de APTRA.