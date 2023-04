El tenso cruce entre Jey Mammon y Baby Etchecopar

Durante la entrevista que se llevó adelante en A24, el periodista y el conductor de televisión tuvieron un tenso cruce al aire.

Durante la entrevista entre Baby Etchecopar y Jey Mammon, el conductor habló de la denuncia de Lucas Benvenuto y tuvo un tenso cruce con el periodista cuando estaba tratando de hablar, específicamente, de lo que está en la causa. La situación se dio en el momento que Etchecopar quería especificar detalles de la causa aunque de manera equivocada.

En charla con A24, los dos tuvieron un tenso cruce, ya que Etchecopar habló en el que, supuestamente, había una diferencia de edad que no estaba establecida en la causa. “El tenía 16 años, vos 31. Eso no lo voy a discutir, porque está implícito. ¿Qué pasó entre él y vos que te odia tanto?”, preguntó el periodista. A lo que Mammon indicó: “Sí, existió la grabación. Tengo un montón de audios y de mensajes porque en realidad tengo toda mi historia que yo considero un vínculo, es un vínculo de amor que tuve con Lucas, a quien yo conocí a los 16 años. No sé si se inició a sus 16, a sus 17, de verdad lo desconozco"

Rápidamente, el conductor de Basta Baby señaló: "No le sumamos años, son 16″“. En ese mismo sentido, ahí hubo un tenso cruce: "El audio que vos escuchaste dice 16? Ok, 16, 16, 16, 16, 16, 16... Me parece tremendo que se corra el eje, 24/7 en la televisión argentina. Y no en desmedro de los medios de comunicación, pero me están instigando a que me tire por el balcón”.

Habló el abogado de Lucas Benvenuto: "Empiezan a aparecer situaciones"

Jey Mammón rompió el silencio en una extensa entrevista con Jorge Rial que levantó una fuerte polvareda mediática y llevó a que Javier Moral, el abogado de Lucas Benvenuto, -joven que acusó al animador de abuso sexual y lo llevó a la Justicia en 2020, aunque la causa terminó con sobreseimiento del denunciado por prescripción del delito- lanzara una declaración que complica más al conductor desplazado de La Peña de Morfi (Telefe).

En diálogo con el periodista Juan Amorín (C5N), el abogado de Lucas analizó la entrevista de Mammón en la señal de noticias y señaló: "Evidentemente, este es otro flaco favor que ha hecho (Mammón) a este intento de mejorar su situación social, porque la causa ya está cerrada. Primero hizo un comunicado, luego un video, ahora una entrevista que está editada, la próxima seguro hace una película para tratar de explicar algo que cae de maduro. A diferencia de los primeros comunicados donde decía Lucas miente, ahora dice 'no puedo llamarlo mentiroso'. Empiezan a aparecer situaciones que muestran quién miente y quién dice la verdad".

"En otro lapsus, error de su psiquis, dijo 'sinceramente y honestamente no sé cuando empecé a salir con Lucas'. Razón por lo cual esa precisión no sería del todo cierta", dictaminó en otro momento de la nota, en un incisivo desmenuzado de las palabras de Mammón. Además, remarcó: "Lucas no mintió, dijo la verdad y no modificó su relato, a pesar de la prescripción".