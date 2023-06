Los Martín Fierro 2023 podrían tener un importante cambio por Jey Mammón y hay problemas con APTRA

Se vienen los Martín Fierro 2023 y ya hay varios cuestionamientos por algunos accionares vinculados a la labor televisiva de Jey Mammón. Qué decidió APTRA con el exconductor de Telefe que generó polémica.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) a cargo de Luis Ventura prepara todo para la puesta en marcha de los Premios Martín Fierro 2023. Sin embargo, en las últimas horas, fueron cuestionadas algunas de las decisiones de último momento que están vinculadas al trabajo de Jey Mammón como conductor de La Peña de Morfi, en Telefe. "Somos los más afectados", expuso una famosa dupla de conductores.

La ceremonia de los Martín Fierro 2023 ya tiene fecha y lugar confirmado: será en la noche del viernes 9 de julio en el Hotel Hilton a través de Telefe. En este contexto, todavía no se delinaron algunos detalles como por ejemplo, quiénes serán los conductores asignados. En primera instancia habían elegido a Marley y Susana Giménez, pero APTRA dio marcha atrás. En lo que se detuvo el mundo del espectáculo es en otra situación particular: si Jey Mammón será o no ternado por APTRA.

Es que conductor y músico estuvo en los papeles de la producción para ser nominado por su labor en La Peña de Morfi por Telefe. A pesar de esto, tomaron una drástica decisión debido a la denuncia por abuso sexual que recibió públicamente de parte de Lucas Benvenuto (quién también había iniciado un proceso judicial por el mismo tema que prescribió). La medida, lejos de involucrar solo a Mammón, perjudicó a otros programas que competían en los Martín Fierro y eso fue lo que molestó a los artistas y presentadores. En concreto, contemplaron sacar de la terna a los programas musicales.

"Si estamos hablando de esto es porque hay una intención de sacar de la terna a los programas musicales y nosotros somos los más afectados", expresó Marcela Baños, en diálogo con Socios del Espectáculo (encabezado por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece). La conductora de Pasión de Sábado por América TV mostró su enojo frente a la posibilidad de quedarse sin competir. Esta medida controversial generó todo tipo de reacciones y de ejecutarse, pensando en la próxima edición de los Martín Fierro, programas como Noche Al Dente de Fernando Dente, que se caracteriza por ser un late night show musical, quedarían afuera.

Quiénes serán los conductores de los Premios Martín Fierro 2023

Si bien APTRA se había inclinado por Marley y Susana Giménez, también apareció el nombre de Wanda Nara. Ninguna de estas figuras se acerca a la decisión de la asociación presidida por Luis Ventura porque la balanza está más cerca de otro conductor estrella que brilló en el 2022.

Se trata de Santiago Del Moro, quien estuvo al frente de Gran Hermano con picos altísimos de rating. Esta información no fue oficializada pero la reveló Laura Ubfal en sus redes sociales, quien deslizó quién podría acompañarlo: se habló de Verónica Lozano, Lizy Tagliani o Georgina Barbarossa. Cabe destacar que el nombre de Iván De Pineda también se puso sobre la mesa, cuya actualidad está marcada por conducir eventos de moda en Europa.

Jey Mammón se pudrió de los rumores y le envió un mensaje a Telefe: "Un montón"

Jey Mammón reaccionó ante los rumores de una estrategia de Telefe que afectaría su futuro cercano y se mostró incrédulo al respecto. El actor, músico y conductor de TV dio a conocer qué expectativas tiene en relación a las posibilidades de regresar a la televisión.

El cronista de Socios del Espectáculo le consultó a Mammón sobre los rumores que indican que Telefe no quiere que La Peña de Morfi esté nominado en los Martín Fierro para no tener que invitarlo. "¿Todo sería para que yo no esté? No entiendo. No creo que Telefe esté pensando en no invitarme a los Martín Fierro”, reaccionó el presentador de ciclos como Los Mammones y Estelita en Casa.

"Mi cabeza no está puesta en eso, ni siquiera en la vuelta a la televisión. Te soy sincero, me suena extraño el planteo. Buscarle una vuelta para no invitarme. Me parece extraño que Telefe no me quiera invitar, y para no invitar a alguien, me parece un vericueto muy rebuscado", continuó el cantante. Y cerró: "Es un montón. El programa no soy yo".