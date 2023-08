Viviana Canosa filtró lo que todos pensaban de Javier Milei: "Frasco de mayonesa"

Viviana Canosa se cansó y le soltó la mano a Javier Milei de la manera menos pensada. El comentario de la conductora en pleno vivo por LN+.

Viviana Canosa sorprendió a todos en su programa +Viviana (que se emite por LN+) tras las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que se llevaron adelante el 13 de agosto. La periodista cruzó con todo a Javier Milei, a quien le soltó la mano desde hace tiempo, en un editorial que despertó todo tipo de reacciones.

La apertura del programa de Viviana Canosa estuvo dirigida hacia Javier Milei. En primera instancia lo cruzó por haber chicaneado a Lali Espósito y decir que no conoce a la artista de 31 años que lo calificó de "anti-derechos" en las últimas horas. Esta situación llamó la atención de varias personas, ya que tiempo atrás le había hecho una insólita acusación por el "Chape Tour", que consistía en besar consensuadamente a sus fans.

"Dicen que son liberales, pero son profundamente anti democráticos. No soportan ningún tipo de crítica, y lo sé porque lo estoy viviendo en carne propia con ellos", expresó Canosa, quien hasta no hace mucho tiempo apoyaba el partido de La Libertad Avanza. "Con esta gente en el gobierno va a ser mucho peor. La mordaza va a estar a la orden del día", añadió.

Desde hace tiempo que la relación entre la periodista y Milei está partida y quedó demostrado en la emisión del martes 15 de agosto en LN+. "Cuanto ego. No conocer a Lali Espósito es como vivir en un frasco de mayonesa. Un ego descomunal, no sabe quién es. Le tendría que preguntar a Conan", picanteó refiriéndose a uno de sus perros.

Beto Casella se metió en la polémica entre Lali Espósito y Milei: "Es una porquería"

El resultado de las PASO dejó a buena parte del electorado argentino con angustia y preocupación, y una de las voces que se alzaron contra el libertario Javier Milei fue la de la cantante Lali Espósito, quien manifestó su dolor por el viraje a la ultra derecha que mostraron las urnas. Y las repercusiones al cruce tuitero entre las figuras públicas no tardaron en aparecer, al punto de que el animador Beto Casella no quiso quedarse afuera del tema y lanzó una polémica reflexión: "No juzgaría".

Todo empezó con el mensaje de Lali expresándose en contra de candidato de La Libertad Avanza con un duro tuit: "No me pone para nada mal que me 'bardeen' por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos que dan, son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del UNICO bando que voy a estar siempre (dentro del panorama decadente político y económico argentino) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente".

"Podría no opinar nada, obvio. Es lo más 'cómodo' pero no soy así. Sí, para mi es realmente triste votar a un anti derecho. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen. Un beso respetuoso para todos", cerró el mensaje de la artista del pop argentino logrando que el mismo Milei la ninguneara, manifestando: "No conozco a Lali Espósito, yo escucho a los Rolling Stone".

Con cientos de comentarios reaccionando a la pelea, el conductor de Bendita TV se animó a postular su opinión y no anduvo con medias tintas. "Siempre es un buen momento para opinar libremente. A mí me cae bien Lali, es una persona del bien. En general, todo lo que hace está bien. La verdad es que es muy chica y parece una veterana porque tiene un gran sentido común y una gran capacidad de empatizar. Mirá que ella tiene un posición que puede irse a vivir a Miami y no trabajar más. Sin embargo, después es opinable. Hay que vencer la tentación de juzgar la opinión de otros en cuanto al voto", expuso, en diálogo con revista PRONTO.