Vive en Miami, vende dulce de leche y trabaja en telecomunicaciones: la vida del Oso Arturo tras VideoMatch

El Oso Arturo, la mascota más popular de la televisión argentina.

La televisión argentina nos dio grandes mascotas. Si bien para muchos el título de oro se lo lleva el histórico Topo Gigio o los queridos Carozo y Narizota en la pantalla de Crónica, la década de los '90 y el furor de VideoMatch trajeron al icónico Oso Arturo, protagonista de pases de humor junto a Marcelo Tinelli. El formato cambió, mutó a Bailando por un sueño y el personaje desapareció de los medios. ¿Qué fue de su vida?

En 1997 el Oso Arturo hizo su gran debut por VideoMatch conquistando a miles de televidentes y consolidándose como la mascota oficial del programa de humor. Pero, ¿quién es el hombre dentro del Oso? Se llama Javier Adarvez y construyó una sólida trayectoria de éxitos gracias a los medios. Previo a Arturo hubo dos antecedentes de muñecos en el show de Tinelli y, casualmente, Adarvez encarnó a uno de ellos: el Dinosaurio Bernardo, en 1994. El poco éxito del personaje, el azar o la necesidad de probar cosas nuevas hicieron que Bernardo quedara opacado por su sucesor. El otro, el elefante Trompis, corrió el mismo destino.

“La gente me dijo siempre que el Oso dejó un lindo recuerdo, fue un muñeco diferente a los de los tradicionales, celoso, le gustaba la plata y las mujeres. Cuando los nenes querían sacarse fotos les pedía guita. Estaba totalmente loco. El Oso más allá de que no hablara tenía gestos en los que decía todo. Fue una mascota atípica a los muñecos normales. A la gente le divertía mucho que le llevara la contra a Marcelo Tinelli”, explicó Adarnez, en una entrevista de 2020 que hizo TN Show.

Y agregó: “Pablo Granados estaba promocionando su CD y fuimos una semana al programa, yo vestido como el dinosaurio. Después de tres años, Claudio Villarruel me comunicó que el muñeco no iba más y me pidió bocetos para hacer otro para la próxima temporada. Con mi hermano, que es muy bueno dibujando, nos pusimos a ver que salía y finalmente eligieron al Oso Arturo. El traje lo mandamos a fabricar con la misma chica que hizo el de Bernardo”.

Antes de estar en la televisión, Adarvez trabajaba de lunes a viernes, animando fiestas infantiles, y los fines de semana, vestido de mono en el Shopping Sur. Cuando Pablo Granados hizo un acuerdo con el centro comercial para grabar Ritmo de la noche, Adarnez empezó a bailar trajeado y causó furor en la audiencia.

Aunque hay que destacar que el Oso Arturo no estuvo presente en los festejos por los 30 años de Marcelo Tinelli a cargo de VideoMatch-ShowMatch. parece que desde 2005 está muy feliz viviendo en Miami con su familia. Trabaja en una empresa de telecomunicaciones, en la parte de marketing y promociones, y según imágenes reveladas por TN Show también vende cloro, dulce de leche y productos argentinos.