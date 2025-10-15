Virginia Gallardo se calentó con Cristina Pérez por un comentario al aire de LN+: “No soy…”

Virginia Gallardo se calentó con Cristina Pérez por un comentario al aire de LN+

Faltan menos de dos semanas para que las elecciones legislativas de octubre tomen lugar, en las cuales los argentinos deberán salir a votar para decidir quiénes van a renovar las 127 bancas a disposición en la Cámara de Diputados, así como también las 24 que deben renovarse en la de Senadores.

La Libertad Avanza buscará sumar escaños en el Congreso, algo que se torna urgente para el partido del presidente Javier Milei teniendo en cuenta las duras derrotas ante el rechazo a los vetos de las leyes de emergencia tanto pediátrica como universitaria. Para Corrientes, decidieron poner como primera candidata a una persona conocida de los medios: Virginia Gallardo.

Virginia Gallardo será candidata a diputada por La Libertad Avanza en Corrientes.

En cualidad de ese rol es que fue entrevistada por Cristina Pérez en LN+, para que hable acerca de cómo le llegó la propuesta y qué piensa respecto a esa responsabilidad. Sin embargo, en determinado momento, una particular pregunta descolocó a la vedette.

¿Qué le dijo Cristina Pérez a Virginia Gallardo?

"¿Sentís que te miran con una lupa especial por venir del espectáculo, por ser vedette?, ¿sentís que hay algún tipo de prejuicio, te están insinuando que no estás preparada?, ¿estás preparada?", inquiso la periodista. "Volvemos a lo mismo, ¿qué te pide el código para ser diputada? No te pide un título. Tener trayectoria en política ha demostrado que no siempre ha resultado de nada. La gente pide a gritos outsiders, gente nueva", le respondió la modelo.

"Supongo que uno tiene que tener cierta idoneidad, para hacer una ley, por ejemplo. ¿Te sentís preparada?", reiteró la trabajadora de prensa. Ante esto, Virginia Gallardo sostuvo contundente: "Claramente leyes no hago. Pero sí de involucrarme, estudiar y relacionarme con los mejores que puedan llevar adelante esa tarea. Tampoco voy a mentir, tampoco soy vedette. Pero sí me siento capacitada en la comunicación con la gente, en el poder estar en contacto con ellos y poder representarlos de la mejor manera, concretamente, en Corrientes".