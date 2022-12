Virginia Gallardo reveló el insólito motivo por el que la echaron de Intrusos: "Soy así"

La expanelista de Intrusos dio a conocer cómo se siente tras ser desvinculada del programa conducido por Florencia de la V en América TV.

Virginia Gallardo habló sobre su salida de Intrusos y dio a conocer los motivos por los que fue desvinculada del ciclo conducido por Flor de la V en América TV. La expareja de Ricardo Fort se mostró positiva ante esta dura noticia para su carrera y dejó ver una postura esperanzadora hacia su futuro.

"En principio es una no renovación. Era una reestructuración en la que la estaban limpiando. Fue una charla en conjunto sobre los cambios que se vienen en buenos términos. Quien me conoce sabe que soy muy agradecida del trabajo. Intrusos fue una propuesta muy novedosa para mí. Yo soy así, suelto y agradezco. Vendrán otras cosas", soltó la exparticipante de Bailando por un sueño en diálogo con Socios del Espectáculo.

Gallardo aclaró que se vienen cambios en su carrera y agregó: "No sé cuándo, cómo, pero estamos en esa. Es necesario a veces, y más en la televisión entendiendo los tiempos que corren".

La baja de Gallardo se Intrusos no es la única de América TV: Pía Shaw dejará el panel de LAM. Hace algunos días, Ángel de Brito dio a conocer que Marixa Balli será la figura que reemplace a Shaw en su lugar hasta el 30 de diciembre; aún se desconoce quién ocupará ese lugar en enero del próximo año.

El pedido de disculpas de Jorge Lanata a Florencia de la V en Intrusos

El periodista de El Trece se refirió a las declaraciones transfóbicas que tuvo cuando Flor de la V fue madre, hace más de 10 años, en medio de una entrevista con la actriz que ahora se desempeña como conductora de Intrusos. "¿Quién iba a decir que después de tantos años íbamos a tener este diálogo en vivo, pensando que estuvimos casi enfrentados en la Justicia?", soltó la diva.

"Yo te dije en ese momento: 'no tengo nada contra vos'. De hecho, conciliamos. El juicio se levantó. Realmente no tengo nada contra vos. Dije una boludez y lo reconozco", se sinceró Lanata. Y cerró: "Yo llegue a una conclusión: démonos libertad los unos a los otros. Que el estado se meta en la cama de la gente no vale la pena. Aprendí que cada uno tiene que ser libre de elegir. Para mí no hay que poner el sexo en el documento"