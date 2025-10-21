Víctor Hugo destrozó a Santilli y dijo lo que todos piensan de él: "Tiene"

Víctor Hugo Morales criticó a Diego Santilli.

El periodista Víctor Hugo Morales volvió a encender la polémica con sus duras declaraciones en el canal de noticias IP. Desde su programa, el conductor analizó una entrevista reciente de Diego Santilli y Patricia Bullrich en la mesa de Mirtha Legrand, y su reacción se volvió viral por la crudeza de sus palabras. “De todos son capaces. Cada día lo demuestran más. Vamos a ver a Santilli hablando de algo tan ridículo y absurdo. Después de escuchar esto, vamos a darle una respuesta”, anticipó el periodista, antes de presentar el fragmento en cuestión.

En el video se escuchó a Santilli asegurar: “Los municipios aumentan tasas, por ejemplo la tasa vial. ¿Vos creés que lo aplican en lo vial, con los miles y miles de kilómetros rurales que tenemos? Tenemos que cambiar eso... están destruidos”. En ese momento, Patricia Bullrich, también invitada al programa, intervino: “Hoy en la provincia de Buenos Aires hay campos y lugares a los que la gente no puede llegar. Es un desastre. Hace años que no se hacen las obras”.

Cuando el clip terminó, Víctor Hugo no se contuvo: “Se sabe que Santilli es un sinvergüenza y que Bullrich no está bien. Miren este cuadro y verán que el gobierno nacional ha hecho cero en las obras que les corresponde hacer. ¿Cómo pueden hablar y ser tan caraduras?”.

El periodista fue más allá y lanzó una frase que generó eco en redes: “¿Qué puede decir Santilli, que además tiene el tupé de quejarse de que le ha tocado bailar con una situación muy fea? ¿Culpa de quién? Es culpa de ellos, que andan metidos con los narcos y todo tipo de negocios”.

Qué dijo Diego Santilli sobre José Luis Espert

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, Diego Santilli, habló sobre la polémica salida de José Luis Espert en medio de la campaña electoral y aseguró que el dirigente “tendrá que dar explicaciones ante la Justicia”. “Renunció y va a tener que hacerlo sin fueros y sin privilegios. Eso antes no pasaba en la Argentina”, enfatizó.

Santilli también remarcó la importancia de recuperar la confianza de los votantes y continuar la campaña con transparencia: “Ahora tenemos la oportunidad de retomar el camino, de pedirle a la gente que nos acompañe por lo que viene, por lo que todavía falta hacer en nuestro país”.