La situación está en boca de todos. El diputado Juan Emilio Ameri, de Frente de Todos, protagonizó una situación escandalosa en la Cámara de Diputados y fue suspendido por Sergio Massa, mientras se espera una nueva sanción. Fue, sin lugar a dudas, el tema central durante el cruce de A24 entre el ultramacrista Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, donde ambos mostraron su molestia por el momento.

Cuando arrancaba El Noticiero, el conductor de 61 años se expresó en relación al tema. "El escándalo que acaba de explotar, qué vergüenza. Una imagen que recorre el mundo, nuestro parlamento es una vergüenza en el mundo entero. Es una falta de respeto a la sociedad, a sus pares, al Congreso de la Nación, al honorable recinto de la Cámara de Diputados y a sus votantes. Estaba trabajando y a la vez, de joda. ¿Cómo es la historia?", disparó.

Por su lado, Viale puso el foco principal en unos de los temas más hablados durante el último tiempo: la meritocracia macrista. "Esta semana y la anterior discutimos mucho sobre el mérito. Creo que la gran discusión que tenemos que tener en Argentina es de valores. ¿Quién nos representa? ¿Quiénes son nuestros representantes? Fue electo por la sociedad salteña. Vamos a tener que repensar muchas veces, no sólo por él también por el ministro de Economía y su 'saraseo', el tema del mérito en la Argentina. ¿Cuánto esfuerzo hacen? ¿Cuánto profesionalismo hay?".

En la misma línea, Feinmann le pegó duramente a Ameri y resaltó la actuación del presidente de la Cámara de Diputados. "¿Qué mérito tenía este tipo para ser diputado? Estaba laburando, se trataba un tema importantísimo. No es momento de joda. ¿Dijo que fue un accidente? No pareció, la verdad. Quiero destacar la actitud de Sergio Massa, inmediatamente vio la imagen, salió de la sesión y decidieron suspenderlo", manifestó.

Por el otro lado, el periodista ultramacrista volvió a referirse a que se trata de una "cuestión de valores" y Feinmann disparó contra Alberto Fernández. "El presidente tendría que repensar el tema de no estar tan de acuerdo con la meritocracia. En este caso, ¿te das cuenta por qué no hay meritocracia? Porque no se llega con mérito, aparecen este tipo de personajes, que llegan a este tipo de situaciones", tiró.

Para cerrar, fue Viale quien tomó la posta. "Por esto yo planteo, hace mucho tiempo, que hay que discutir las listas sábanas. Sé que es una discusión vieja pero hay que plantearse quiénes entran. Vos y yo trabajamos en periodismo político hace tiempo y hay diputados que no conocemos, imaginate la gente que no se especializa en esto. ¿Por qué pasa esto? Porque la gente no elige diputado por diputado, elige la sábana gigante, conoce a los primeros y va. Y entran estos tipos, hay que discutirlo también", sentenció.