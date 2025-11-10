Valentina Cervantes confirmó que se va de MasterChef y reveló los motivos

Valentina Cervantes confirmó que ya no seguirá en MasterChef Celebrity, siendo una nueva baja (la primera fue Pablito Lescano y mucho se está hablando de la posible partida de Eugenia Tobal) para el producto estrella de Telefé tras el final de La Voz Argentina. "Es verdad que me voy de MasterChef y de Argentina", explicó la propia modelo en A la Barbarossa.

"Mi hija Olivia, de cinco años, está escolarizada en Inglaterra. Ella estuvo viviendo un mes con el papá allá, sola, y mis hijos no son nenes que estén acostumbrados a estar con niñeras, porque yo no tengo nadie cama adentro. Duermen con nosotros, la llevo yo al colegio, la baño yo", prosiguió.

Además, tras sostener que "Enzo tiene una agenda muy ocupada" y que "esos dos, tres días, mi hija se tenía que quedar con la niñera", explicó: "Aunque mi familia vaya para allá, no es lo mismo. Para el Día de la Madre vinieron a saludarme y Olivia no quiso irse más".

¿Una salida motivada por conflictos con Wanda Nara?

Tras ello, Analía Franchín puso sobre la mesa la cuestión de los supuestos mensajes hot que Wanda Nara le habría enviado a Enzo Fernández. "No fue por eso la salida, ni nunca sería por eso. No fue real. Por lo menos yo no lo sé, no me enteré de nada. Me voy por mis hijos", remarcó, agregando que habló "con Enzo y me dijo que no, eso es lo que sé yo, que no pasó. Pudo haber pasado, pero tengo el ‘no’ seguro".

"¿Nunca tuviste la necesidad de hablarlo con Wanda por privado?", le consultó Pia Shaw. "Nunca tuve la necesidad de hablar por privado con ella, nunca me la cruzo en el edificio", replicó con relación a que son vecinas en el Chateau Libertador, además de verse durante las grabaciones del ciclo que, para ella, ha llegado a su abrupto final.