Una periodista histórica se despide de C5N: los motivos

C5N sigue con la sangría de periodistas y ahora se sumó una conductora con 13 años en el canal. Los motivos de su sorpresivo alejamiento.

C5N no para de perder periodistas en lo que va de 2022. Después de la salida de varios emblemas, en las últimas horas se sumó el intempestivo alejamiento de una histórica comunicadora que estuvo 13 años en el canal de noticias.

Se trata nada menos que de Agostina Scioli, hija de José y sobrina de Daniel Scioli, el actual Embajador de la Argentina en Brasil. Por diferencias con la empresa que ya se habían tornado irreconciliables, se marchó intempestivamente y se sumó así a las despedidas de otras figuras como "Robertito" Funes Ugarte, Diego Morán y Claudio Rígoli.

Agostina Scioli se va de C5N

La información fue confirmada por Pablo Montagna a través de su cuenta oficial de Twitter (@pablomontagna). El periodista de espectáculos de La Nación y de Radio Rivadavia (AM 630) fue contundente y comunicó que "tras la salida de Rígoli y de Diego Morán, ahora Agostina Scioli (luego de 13 años) dejó C5N".

Además, remarcó que ello se dio "prácticamente por ya no tener puntos en común con la empresa". De hecho, la periodista retuiteó ese mensaje y con varios "Me Gusta" y posteos en sus redes sociales demostró que no está de acuerdo con lo que ocurre con el medio en el que trabajó durante más de una década.

Agostina Scioli conducía Argentina En Vivo junto a Rígoli, pero sufrió un desgaste dentro de C5N que hizo que se alejara por sus desacuerdos con las nuevas políticas de la señal. Sin embargo, desde dicho medio todavía no informaron de su adiós ni de quién podría llegar a reemplazarla en el futuro inmediato.

Agostina Scioli se marcha de C5N.

Agostina Scoli se va de C5N: "Nueva propuesta"

Aunque aún no declaró públicamente al respecto, la presentadora de 37 años publicó una serie de fotos en su cuenta oficial de Instagram (@agostinascioli) y dio a entender con algunos emojis que ya empezará con otro programa: "Random marzo eterno… Amigos, familia, dos visitas a la guardia, cumpleaños, el fin de una etapa, una nueva propuesta y un proyecto que me tiene".

La caída de C5N

Por primera vez en más de cinco temporadas, el canal de cable quedó tercero entre los de noticias, por debajo de TN y de La Nación+, que pertenece a Mauricio Macri.