Yuyito González fue acusada de extorsionar a Javier Milei.

Yuyito González y Javier Milei protagonizaron uno de los romances más resonantes de los últimos meses y hoy vuelven a ser noticia por un dato revelado por Viviana Canosa. La periodista se refirió a unas recientes declaraciones públicas de la exvedette e hizo una fuerte denuncia hacia ella, por lo que dijo del Presidente.

Canosa discutía con Alejandro Fantino en el canal de streaming Carnaval: mientras el periodista decía que el escándalo Yuyito-Milei no le parecía noticiable, la locutora argumentó con su acusación a Yuyito. "Una mina que acaba de ser novia del Presidente hace treina segundos dice que vio cosas horrendas, que no es hipócrita y no va a saludar a la Secreteria de la Presidencia, o sea a Karina Milei", comenzó la conductora.

"Milei retuitea eso diciendo, además, que se odia poco a los periodistas y que son basuras. Puede ser un tema muy pelotudo, pero lo retuiteó el Presidente", continuó Canosa. Acto seguido, aludió de manera directa a su teoría sobre González y Milei: "A mí me parece que la mina lo extorsionó al Presidente y a la hermana púbicamente. Cuando dijo 'vi cosas horrendas' estaba hablando del Presidente de los argentinos y de que no saluda a su hermana por eso (las cosas que vio)".

Qué dijo Yuyito González de Javier Milei

La conductora se encontró con la hermana del mandatario en un evento y contó que no la saludó en esa situación. Además, pronunció frases que despertaron rumores de enojo de la modelo hacia Milei: "A partir del día que anuncié el corte y durante más de un mes, hubo un desfile de personajes, enviados por quién no sé, frenados por nadie, hablando mal de mí y contando intimidades que no sé quién se las contó. A mí nadie me llamó para pedirme una disculpa, para darme una explicación de por qué estaban personas hablando mal de mí, difamándome, contando intimidades que no sé quién se las ha contado".

Yuyito González y Javier Milei.

"Dentro de la incomodidad también me pasó la película de todos los agravios, humillaciones, desencantos, decepciones y todo lo que he vivido durante este tiempo de tener que enterarme de cosas horrendas es obvio que iba a tener cierta incomodidad, señores", continuó Yuyito. Y cerró: "Soy una persona honesta, genuina no careteo, no busco puestos, no busco plata, no uso a la gente, nada, soy lo que soy, lo que ustedes ven acá, les puedo gustar o no gustarles, están en su derecho, pero es esto".