Una figura de Telefe fue despedida de la peor manera: "Es horrible"

Un periodista que trabajaba desde hacía años en el canal de las pelotas fue despedido sin previo aviso.

La periodista Karina Iavícoli dio a conocer el desplante que una importante persona de Telefe recibió por parte de las autoridades del canal tras un despido inesperado. La panelista contó con lujo de detalles cómo su colega se habría enterado que ya no formaría más parte de la emisora después de años como empleado.

"Nos llamó la atención que fue el único que no se explicó bien, si se retira por su propia decisión o si hay alguna maldad en su salida", enunció Iavícoli en Socios del Espectáculo en alusión a la noticia que recibió el periodista Nicolás Peralta, quien trabajó como panelista de Cortá por Lozano durante más de cuatro años.

La periodista reveló que Peralta regresó de sus vacaciones y en ese momento se enteró que ya no formaría parte del ciclo conducido por Verónica Lozano. "Eso es horrible. No me lo cuenta Nico, me lo cuenta gente que lo quiere y que se siente mal por esto", cerró Iavícoli.

Peralta utilizó una de sus publicaciones de Instagram para expresarse sobre su salida del programa y escribió: "Hoy fue mi último día en Cortá por Lozano después de 4 años, en los que pude crecer como profesional y persona y mostrarme tal cual soy. Gracias a ustedes por dejarme entrar a sus casas y por quererme quizás sin conocerme personalmente". Además, dejó en claro que no pudo haberse mostrado de manera más transparente en cada emisión del programa del que se despide y cerró: "Se vienen nuevos desafíos y ojalá estén ahí para acompañarme. Gracias Vero por ser la capitana de este equipo, Telefe por recibirme en su casa y aunque ahora estoy movilizado, sé que todo cambio es para bien".

Verónica Lozano se expresó sobre la salida de Nicolás de su programa y escribió en las redes: "Último día de Nico. Gracias por estos cuatro años de alegría, compañerismo y tu 'brindarse al show'. Suerte en esta nueva etapa y proyecto por venir. Te quiero".

