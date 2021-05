Luisito de Cuestión de Peso está al borde de la muerte.

Luis Zerda, más conocido como "Luisito", fue uno de los participantes más emblemáticos de Cuestión de Peso a lo largo de los años. Más allá de haber bajado 90 kilos en 2010 y de haber regresado al certamen en 2017 tras una recaída que lo llevó a pesar 216kg, la situación que atraviesa por estas horas es totalmente alarmante.

Fue su ex compañero Pablo Bragale quien aseguró que "Luisito" está "al borde de la muerte" y detalló su dramático momento. Dirigiéndose a las autoridades de la localidad santafesina de Las Parejas, el mensaje fue el siguiente: : "Sr intendente de @munilasparejas Horacio Compagnucci, Él es @luiszerda_ok vive en su pueblo. Sé que lo conoce y sé que lo ha ayudado, pero hoy está al borde de la muerte... pesa 300 kilos y se le han reventado cuatro venas y tiene hemorragias. Necesitamos ayuda urgente".

En marzo pasado, fue el propio "Luisito" quien solicitó ayuda para conseguir un tratamiento. Mediante su cuenta de Instagram, el ex participante de Cuestión de Peso aseguró: "Creo que pedir ayuda no es malo. Todo lo que pueda recibir de ustedes es un milagro. En mi situación es muy difícil conseguir cualquier cosa. Sus cariños me hacen bien. Me dan ganas de seguir. Espero que alguna institución se haga cargo, yo quiero una internación, porque mi caso es muy difícil. Tengo miedo de acostarme y mañana no poder levantarme de la cama"

"No es fácil ser Luisito, a veces la gente espera algo de vos, u opina y se mete en mi vida sin saber. A veces hasta cuando hago reír o les caigo simpático hay un gordito que sufre y llora. Pero aún así, siempre tiro para adelante porque es lo que me enseñaron. No me digan lo que tengo que hacer, ayúdenme a ser mejor", manifestó "Luisito" meses atrás.

El desesperado pedido de Luisito en 2019: "Me estoy muriendo en vida"

A través de las redes sociales y de forma contundente, Luis Zerda aseguró: “Quiero ser concreto en el pedido, me estoy muriendo en vida. Quiero poder tener un tratamiento, hoy estoy pesando casi 250 kilos. Quiero poder tener una posible operación, quiero que me vea algún médico, me quiero pesar en una balanza”.

“Todo eso no lo estoy pudiendo hacer porque no tengo los recursos, no hay herramientas acá”, agregó quien hoy pesa 300 kilos y necesita un cambio drástico en su vida para poder salir adelante. "Luisito" necesita que lo ayuden, su situación es realmente apremiante.