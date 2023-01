Una figura de América TV estalló de furia al aire: "No se banca más"

El picante descargo de Karina Mazzocco, podrida de lo que sucede con Gran Hermano en la televisión argentina.

Karina Mazzocco explotó de bronca contra Gran Hermano en el final de la emisión del viernes pasado de A la tarde debido a la crisis que sufre la televisión en general. "No se banca más", se descargó la conductora de América TV, realmente preocupada por lo que sucede con el reality de Telefe, el programa más visto de la televisión argentina.

Desde que comenzó en octubre pasado, Gran Hermano no bajó de los 20 puntos de rating en ningún momento, lo que lo convirtió en un verdadero suceso de la pantalla chica local, en tiempos en que los espectadores parecen escasear. Ante el éxito rotundo de su producto, Telefe decidió estirarlo y el final del mismo será recién en marzo, por lo que todavía queda mucho por suceder en la casa más famosa del país.

Pero Gran Hermano no solo es muy visto durante las galas sino que todo el contenido que se genera a partir del reality también acarrea buenas cifras, por lo que Telefe viene siendo el líder absoluto en prácticamente todas las franjas horarias. El éxito del reality del canal de las pelotitas afecta principalmente a El Trece, su competidor directo, pero también a los demás canales. Un ejemplo claro se puede ver con las cifras que tiene Pluto TV Presenta: Espiamos la casa (tarde) que suele registrar entre 8 y 12 puntos, mientras que en el mismo horario, A la tarde tiene promedios apenas superiores al punto de rating.

Esto provocó un fuerte descargo por parte de Karina Mazzocco, podrida de lo que sucede con Gran Hermano y cómo se lleva a prácticamente todos los espectadores. "Aquí estamos bancando la parada en el mes de enero y nada, soportando los embates de las situaciones de la televisión, con un Gran Hermano que ya sabemos que lo sienten mucho otros canales, su existencia", comenzó la conductora.

"Por suerte y gracias a Dios termina en marzo porque no se banca más", cerró muy picante Karina Mazzocco, harta del éxito que tienen sus competidores gracias a lo que sucede en la casa de Gran Hermano. Las cifras de ese mismo viernes evidenciaron el enojo de la conductora: el programa de América TV obtuvo un promedio de 1,2 puntos y la transmisión del reality logró 9,9 puntos.

Thiago dijo lo que todos piensan de Agustín en Gran Hermano

Thiago Medina sorprendió a todos al revelar lo que todos piensan en Gran Hermano sobre Agustín "Frodo" Guardis. "Se hace el estratega", disparó el oriundo de González Catán cuando se enteró lo que dijo sobre él uno de los participantes más polémicos del reality de Telefe en la casa más famosa del país.

Tras convertirse en el último eliminado de Gran Hermano, Thiago realizó un análisis de su extenso paso por el famoso reality que se emite por la pantalla de las tres pelotitas. En diálogo con Robertito Funes Ugarte en el Debate, el joven hizo un repaso no solo de su estadía sino también de sus relaciones y hasta opinó de algunos de sus excompañeros.

En ese sentido, el conductor le contó a Thiago que Agustín lo había "defenestrado" y "dijo cosas muy fuertes" sobre él cuando fue eliminado por primera vez. "Cuando volvió a entrar a la casa no sé qué pasó que como que aclararon las cuentas", agregó Robertito, con un poco de cizaña. Algo sorprendido por lo que escuchaba, Thiago se sinceró ante las cámaras de Telefe: "No sabía que había dicho cosas".

"Yo no lo puedo ni ver a Agustín", agregó sin vueltas el joven de 19 años que pasó de ser uno de los preferidos del público a ser uno de los más apuntados en redes sociales, sobre todo por su forma de tratar a Daniela. Picante, Thiago concluyó su análisis con los motivos sobre por qué no se banca a "Frodo", quien reingresó a la casa de Gran Hermano gracias al repechaje: "Se hace el estratega y no sabe nada. Quiere agarrar un poco de todo y un poco de aquello y ni él sabe".