Una famosa figura dejó plantado a Marcelo Tinelli: "Falta de respeto total"

Una famosa estrella de la música dejó plantado a Marcelo Tinelli, quien lo había contratado para un importante proyecto.

Marcelo Tinelli ya comenzó los rodajes de su nuevo programa, Canta Conmigo Ahora, un reality show de música que seguirá un formato similar a La Voz Argentina. Para este proyecto fueron convocadas 100 famosas figuras que formarán parte del jurado, pero una de ellas en particular cometió un error imperdonable: dejó plantado a Tinelli y a toda la producción sin previo aviso.

"Pampito" y Estefanía Berardi, panelistas de Mañanísima (Ciudad Magazine), sacaron a la luz el escándalo y apuntaron directamente contra esta figura. "Es de una falta de respeto total y de profesionalismo de este señor. Espantoso", denunció "Pampito" frente a las cámaras.

Se trata del famoso cantante de cumbia "El Polaco", quien había sido convocado como una de las figuras principales de este proyecto. "Eran las seis de la tarde, estaba por arrancar la grabación y había uno de los jurados que no llegaba. Entonces lo llaman para ver qué había pasado y cuando logran dar con él, la respuesta fue: 'Se me hizo tarde, no llegaba, así que no fui'. Esa fue la respuesta", relató Berardi.

"Lo llamaban, lo llamaban y no atendía. Estaban citados a las tres de la tarde pero la grabación arrancó a las seis. Ponele que atendió a las 17:30 y dijo: 'Se me hizo tarde'", agregó "Pampito", visiblemente indignado. Berardi y Carmen Barbieri también coincidieron en que una falta de respeto y que es probable que Tinelli no se la deje pasar.

"No sé si lo perdonarán y retomará hoy. Tuvieron que reemplazar ese lugar por otra coach", señaló la panelista. "Yo no se lo perdonaría. ¿Qué estaba haciendo 'El Polaco' que no llegó? Tinelli no lo tendría que aceptar, porque es una falta de respeto a él, al canal, a toda la producción y a los millones que costó el formato. Aparte no le hace falta él al programa", cerró "Pampito".

Marcelo Tinelli recurrió a una figura de El Hotel de los Famosos para su nuevo programa

Cande Tinelli, Cristian Castro, Gladys "La Bomba Tucumana", "Puma" Rodríguez, Coti Sorokin, Manuel Wirtz y Bahiano son unas de las tantas estrellas confirmadas para participar de Canta Conmigo Ahora. Por otro lado, Tinelli convocó a una estrella de El Hotel de los Famosos, el reality de El Trece que dio mucho de qué hablar en redes sociales.

Para aprovechar el furor por los personajes que se lucieron en el reality, el conductor apostó por uno de ellos: Locho Loccisano, quien quedó afuera de la competencia en julio y se mostró muy apenado por abandonar la televisión. "No se imaginan la felicidad que tengo y el proyecto increíble que tiene preparado LaFlia", publicó el influencer en sus redes sociales.