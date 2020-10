No es una novedad que dentro del programa de Viviana Canosa hay diferentes cruces y debates a causa de las diferentes opiniones dentro del panel. En esta ocasión, durante el programa del viernes, Pablo Caruso mostró su molestia con la conductora y uno de sus compañeros mientras informaban sobre el nuevo anuncio de Alberto Fernández sobre la extensión del aislamiento por la pandemia de COVID-19.

"¿Qué anunció?", preguntó la periodista en Nada Personal, por El Nueve. El periodista encargado de repasar la palabra del presidente de la Nación terminó reafirmando lo dicho por Canosa y disparó: "Bueno, vos lo decías, fue un no-anuncio. Lo único destacable es que hubo un cambio en la comunicación, lo hizo del interior del país y lo más importante pasó porque hubo grandes aperturas en la provincia de Buenos Aires".

Al dejar en claro que la gente podrá volver a casarse a partir del lunes, la conductora ironizó: "¿Quién se va a volver a casar, no? ¿Caruso te volverías a casar?". Allí, Caruso dijo que nunca se casó y disparó: "Y me indigna que digan que no hubo anuncio, si puedo cambiar de tema, ¿no? ¿Cómo vas a decir eso?". Canosa pidió música y puso las piernas arriba de la mesa.

Guiándose por el anuncio de Alberto Fernández, el periodista explicó: "El presidente dijo textualmente que aquellas provincias o localidades donde la cosa está muy difícil, se renueva 15 días más. Eso es muy importante. Están negando la situación que viven en el interior una enorme cantidad de argentinos y argentinas. Todos están muy preocupados por lo que están viviendo...".

"El presidente no habló ni de economía, ni de lo que pasa en Formosa ni en tantos lugares. Si vamos a hablar en serio... Fue a Misiones e inauguró un pavimento, chicos. Media pila", dijo la conductora en un fuerte tono y volvió a pedir que suban la música para tapar al panelista. "Inauguró una enorme cantidad de obras, estuvo el ministro de Salud haciendo anuncios...", se defendió Caruso.

Ante esto, de manera insólita, Canosa miró al periodista y disparó: "Hoy no quiero que hables mucho, Caruso, porque estoy de buen humor. Tengo un buen viernes...". Ante esto, Caruso miró a la cámara, se levantó y se sacó rápidamente el micrófono. Saludó y dejó el estudio claramente molesto por la situación. Como si nada pasara, la conductora se rió y festejó el momento.

