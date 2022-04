Un millonario le niega la paternidad a su hijo albañil: "Me despreció toda la vida"

Un cordobés de 58 años descubrió que es hijo del dueño de una reconocida bodega de Mendoza que no lo reconoce pese a las resoluciones de la Justicia.

En las últimas horas se viralizó la historia de Marcelo Urbano, un albañil cordobés que se enteró que su padre es un empresario millonario que vive en Buenos Aires. Pero lo que más sorprendió de esta situación es que pese al resultado del ADN, el empresario le negó la paternidad a Urbano.

Marcelo Urbano es un hombre de 58 años cuya vida no fue nada fácil. Oriundo de Villa de Soto, departamento de Cruz del Eje, Córdoba, Urbano no pudo terminar el primario y debió trabajar desde niño para sobrevivir: "Yo no tengo ni siquiera el primario yo soy prácticamente analfabeto porque trabajé desde muy pequeño en el campo de peón rural, fui albañil, fui hasta cartonero".

Pero su historia sufrió un cambio inesperado cuando su madre estaba por morir: en ese momento le contó que su papá es Eduardo Lapania, dueño de una reconocida bodega en Mendoza. Según contó Urbano en diálogo con El Show del Lagarto (El Doce), su mamá tenía solo 19 años cuando quedó embarazada por el hijo del dueño de la casa en la que era empleada doméstica, en una "relación sin consentimiento".

Recién cuando tuvo 21 años, Urbano se reunió por primera vez con Lapania en un bar de Buenos Aires, pero este le negó el vínculo. Fue entonces que decidió iniciar el reclamo en la Justicia, se realizó dos ADN que resultaron positivos y un juez resolvió que debía llamarse "Marcelo Omar Urbano Lapania".

"Me gustaría que por lo menos tenga contacto con mis hijos. No puedo decir que lo quiero porque es un desconocido que me despreció toda la vida", agregó Urbano sobre su padre, quien tiene 85 años. Según su abogado, el albañil cordobés sería heredero del 33 por ciento de la fortuna de su padre, y además le iniciarán un reclamo económico por daños y perjuicios, por al menos 100 millones de pesos.

"Yo no tengo ni idea cuánto son 200 millones de pesos", reconoció Urbano sobre el dinero que podría cobrar por sus reclamos judiciales. De todos modos, ya tiene bien claro qué hará con esa plata: "Cambiar la vida de mis hijos y mis nietos porque yo estoy de vuelta en esta vida".

Los detalles de la causa según el abogado de Urbano

Federico Crucella es el letrado que representa a Marcelo Urbano en su causa contra Eduardo Lapania, quien fue reconocido "en instancia judicial" como padre biológico del cordobés. "Hace dos o tres semanas hemos tenido la mediación previa a la instancia judicial en la cual el señor Lapania tampoco concurrió", contó Crucella mientras informaba que en breve iniciarán acciones judiciales por daños y perjuicios.

"Siempre la idea de estar abierto a una charla con la contraparte está, siempre la estuvo, pasa que no hubo reciprocidad", agregó Crucella. En ese sentido, el abogado también destacó la importancia de otras cuestiones además de la económica respecto a la situación de su defendido, como el "derecho fundamental a la identidad".