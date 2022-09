Un fuerte rumor enfrentaría a Susana Giménez con La China Suárez

Marcela Tauro dio a conocer una fuerte interna entre "La China" Suárez y Susana Giménez. La diva habría hecho un pedido que perjudicó a la actriz.

Susana Giménez habría pedido que Eugenia "La China" Suárez no sea la actriz que la interprete en la serie sobre la vida de Guillermo Coppola. La conductora de televisión habría sido tajante en su exigencia a los productores de ese material, según informó la periodista Marcela Tauro.

"Tenemos el nombre de la actriz que va a hacer de Susana Giménez en la serie de Guillermo Coppola", enunció la comunicadora en Intrusos, ante la mirada expectante de la conductora Flor de la V. Y agregó: "La chica es monísima. Susana no se puede quejar. Se llama María Campos. Es muy linda ¡y no saben lo que canta!".

Tauro continuó con su información y en un momento dio un dato al aire que no debería haber dicho: "Yo dije que no le avisaran. Ella tenía un pedido importante, y era que no fuera 'la China' Suárez. Ay, no sé si lo podía decir. Me parece que me fui de boca", reconoció la periodista.

La opinión de Beto Casella sobre el escándalo judicial de Susana Giménez por su deuda a la AFIP

"No se fugó, como dice Alfano. No es Al Capone. Yo, a donde vaya le llevo flores porque la voy a querer siempre. Lo digo de corazón. No me gusta que esté viviendo esta situación, enunció Casella tras un informe de Bendita sobre el conflicto de Susana Giménez con la AFIP por negarse a abonar un impuesto. Los panelistas del programa no se mostraron tan a favor de la diva de los teléfonos, por lo que el conductor reconoció: "Tiene que pagar como pagamos todos. Es verdad".

Susana fue denunciad por la AFIP por no presentar la declaración de bienes personales en el año correspondiente. "No es que se olvidó; se negó a pagar lo que le correspondía en el año 2019. Sistemáticamente se negó a pagar y su argumento fue que la reforma generada por el Congreso en 2019 es confiscatoria. Hizo una cautelar y denunció inconstitucionalidad en esa medida", informaron en Argenzuela, el ciclo de Jorge Rial en C5N.